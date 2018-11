Il maltempo in Sicilia | ad Agrigento salvate 50 persone dal fiume che ha invaso le case

maltempo : Sicilia in ginocchio - 10 morti a Palermo (anche un disperso) : Le piogge torrenziali hanno fatto strage la scorsa notte in provincia di Palermo, dove dieci persone sono morte e una è ancora dispersa. Nove delle vittime facevano parte della stessa famiglia, sorpresa in una villa di Casteldaccia dalla piena del fiume Milicia che ha allagato la casa: sono morti annegati padre, madre, figli e nonni. Tra i corpi recuperati dai vigili del fuoco, quelli di due bambini di 1 e 3 anni, e di un adolescente di ...

maltempo - 10 morti in Sicilia tra i quali due bambini. In Veneto - danni incalcolabili : situazione apocalittica : Nel palermitano esondati i fiumi. Le scuole sull’Isole sono chiuse. Ancora allerta in Veneto. Rapallo, «Sversato in mare il carburante degli yacht affondati»

maltempo. Un altro disperso in Sicilia : 04.39 Maltempo. In Sicilia sono in corso le ricerche di Giuseppe Liotta, 40 anni, medico palermitano che si stava recando nell'ospedale di Corleone per prendere servizio. La sua auto è stata trovata in contrada Raviotta, tra Ficuzza e Corleone, sulla statale 118interrotta in diversi punti per smottamenti e allagamenti.