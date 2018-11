Il maltempo fa strage in Sicilia | 10 morti nel Palermitano Anche due bambini

maltempo strage a Casteldaccia : il dramma di Giuseppe - il capofamiglia : Una tragedia immane travolge la Sicilia, Casteldaccia e Palermo, ma soprattutto Giuseppe Giordano: lui era fuori dalla villa divenuta trappola ed è stato sbattuto contro un albero dalla furia...

maltempo - tragedia in Sicilia : dieci morti e un disperso. Casa sommersa : tutti annegati a Casteldaccia. Nuova allerta in 6 regioni. Famiglie evacuate nell'agrigentino. Frane e strage di alberi in Veneto. Salvini : pronti 200 milioni : Il Maltempo causa una vera e propria strage in Sicilia: nove persone, tra cui donne e bambini, sono morti in una villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) a causa dell'esondazione del...

Strage di alberi per il maltempo. Cristoforetti commossa 'Pensavo che fossero eterni e che il vento lo creassero loro' : Uno spettacolo che nessuno avrebbe mai voluto vedere, e ancora meno Samantha Cristoforetti , l'astronauta italiana che molto prima di arrivare nello spazio è cresciuta a Malé, in Val di Sole, Trentino.

maltempo - la strage dei 14mila alberi. Veneto allo stremo. Borrelli : 'Apocalittico' : Quattordici milioni di alberi sono stati spazzati via dal Maltempo. È la stima della Coldiretti insieme a Federforeste: ad essere abbattuti sono stati soprattutto faggi e abeti bianchi e rossi nei ...

maltempo - è strage di alberi : pochi abeti in piedi nell’Altopiano di Asiago : Da Enego ad Asiago gli abeti rimasti in piedi sono davvero pochi. Lo dice la Coldiretti di Vicenza ricordando che il Maltempo dei giorni scorsi, con precipitazioni abbondanti, ma soprattutto straordinarie folate di vento arrivate a 190 chilometri l’ora, ha provocato la distruzione delle linee elettriche, quindi l’isolamento di un’area vastissima del territorio montano vicentino, nonché danni, anche importanti, a fabbricati ed ...