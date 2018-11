Il futuro del lavoro tra uomini e robot

Gli eventi storici del motorsport ne salveranno il futuro : Il fine settimana scorso ho vissuto due eventi motoristici in cui le protagoniste sono state le vetture del passato. All’Imola Classic by Peter Auto e al Salone Auto e Moto d’Epoca di Padova ho potuto piacevolmente notare quanto questi eventi abbiano coinvolto moltissime persone e appassionati. A queste due esperienze, per scrivere le righe che […] L'articolo Gli eventi storici del motorsport ne salveranno il futuro sembra essere il primo ...

Quando Lord Dahrendorf prevedeva il futuro del'euro e si augurava non si realizzasse : Questo è un argomento davvero vitale che risale alle radici della cultura europea e del nostro mondo di vita. SPIEGEL : Le rivolte in Francia annunciano tensioni future? Dahrendorf: Prima di tutto, ...

Rugby - l'Italia del futuro affronta questa sera l'Irlanda al Soldier Field di Chicago : Sempre in mischia, al numero 8, Giammarioli è l'esempio della qualità delle ultime annate dell'Under 20, ottava al mondo. Scintille promette anche Sperandio, estremo che fiuta le mete con meticolosa ...

Rugby - l'Italia del futuro affronta questa sera l'Irlanda al Soldier Field di Chicago : dal nostro inviato Chicago O'Shea stringe gli occhi e abbassa il tono della voce: 'questa è terza volta che l'Italia da me allenata affronta l'Irlanda e le prime due non mi sono piaciute per nulla: ...

Rugby - l'Italia del futuro affronta l'Irlanda al Soldier Field di Chicago : Sempre in mischia, al numero 8, Giammarioli è l'esempio della qualità delle ultime annate dell'Under 20, ottava al mondo. Scintille promette anche Sperandio, estremo che fiuta le mete con meticolosa ...

Brasile - l’astronauta Marcos Pontes sarà il Ministro della Scienza del nuovo governo Bolsonaro : ecco il futuro della base spaziale di Alcantara : Il futuro Ministro della Scienza e Tecnologia del Brasile, l’astronauta Marcos Pontes, ha difeso la possibilità di affittare a terzi la base spaziale di Alcantara, nello stato del Maranhao. La questione e’ in fase di negoziazione tra il governo brasiliano e quello degli Stati Uniti all’interno dell’Accordo di salvaguardia tecnologica bilaterale. Secondo il futuro Ministro, la questione “non viola in alcun modo la ...

Brasile : futuro ministro della Scienza - base spaziale di Alcantara potrà essere affittata a terzi : Brasilia, 02 nov 21:00 - , Agenzia Nova, - Il futuro ministro della Scienza e Tecnologia del Brasile, l'astronauta Marcos Pontes, ha difeso la possibilità di affittare a terzi la... , Brb,

Imprese - il futuro è sempre più verde : un quarto delle aziende puntano sulla green economy : Tag: economia circolare green economy Imprese sostenibilità Contenuti sponsorizzati Per approfondire Il futuro dell'economia è sempre più green: la risposta verde alla crisi Boom dei green jobs. L'...

Undertale e il futuro di Deltarune secondo il geniale Toby Fox : Partiamo con una doverosa premessa: nel caso in cui non abbiate mai giocato ad Undertale non perdete tempo e fatelo immediatamente. Come sottolineato anche nella nostra recensione si tratta di uno dei migliori giochi degli ultimi anni e probabilmente molto di più. Detto questo ora parliamo del presente e del futuro del geniale papà di Undertale.Come forse saprete alcuni giorni fa Toby Fox ha lanciato un misterioso sito che permetteva di scarica ...

Amministratori 'a lezione' per gestire le sfide del futuro : Il dilemma che emerge tra la salvaguardia dell'autonomia e dell'identità di ciascun Comune insieme alla necessità di aumentare il peso dimensionale per essere più efficaci nel servire i cittadini e il ...

UNIVERSITA' - Il diritto incontra la tecnologia : il Dipartimento di Giurisprudenza della Vanvitelli a futuro Remoto 2018 : 10:38:11 Si riaprono le porte di Città della Scienza di Bagnoli per Futuro Remoto, la nota manifestazione partenopea che quest'anno, giunta alla 32esima edizione, ha come tema la "rigenerazione". All'evento, che si terrà dall'8 all'11 novembre, ...

Bolt - futuro in nazionale giamaicana? C'è l'apertura del presidente della Federazione : 'Lo stiamo monitorando' : Non ha ancora esordito in una partita ufficiale, ma c'è già chi parla di una possibile convocazione in nazionale per Usain Bolt . L'ex velocista giamaicano, leggenda dell'atletica grazie ai suoi ...

Cirque du soleil "C'è Messi nel futuro dello spettacolo" : Lo spettacolo 'Toruk' in Italia, a Torino, dal 15. Il grande capo Lamarre: 'Vi porto ad Avatar con l'aiuto di Cameron' La storia Il Cirque du soleil è come i Kleenex. Un nome proprio che diventa un ...

Lexus UX il Nuovo Urban Crossover del prossimo futuro [ + Galleria] : Ci accompagna una certa reverenzialità a parlare di un’auto che rappresenta un punto di svolta nella produzione automobilistica mondiale. Un’auto che è qualcosa di molto speciale nel panorama odierno. Il giro di boa è compiuto. Dall’accettazione dell’ibridizzazione delle auto, alla loro integrazione nella produzione, tra tradizione e futuro, tra motore a combustione e hybrid, si è arrivati oggi alla UX. C’è tanta ...