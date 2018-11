Il fiume Sarno sparito sotto tonnellate di plastica | ' Griglie inutili'

Maltempo - allerta per l’onda di piena del fiume Sarno a Castellammare di Stabia - Scafati e Pompei : Popolazioni in allarme per l’attesa onda di piena del fiume Sarno , gia’ esondato a poche centinaia di metri dalla foce, in via Ripuaria, a Castellammare di Stabia (Napoli). Il letto del fiume e’ ostruito dagli alberi caduti al confine tra Scafati e Pompei . L’ostacolo ha frenato rifiuti e arbusti trascinati dalla furia delle acque, creando una diga che ha fatto crescere il livello del Sarno portandolo ai livelli di guardia ...

fiume Sarno - scienziati lanciano l'allarme : 'È tra i più inquinati al mondo' : Una notizia che senza ombra di dubbio non potrà far piacere ai cittadini del nostro Paese e in particolare a coloro i quali sono residenti in Campania, perché si parla del Fiume Sarno che, a dispetto della sua brevità, può contare su un bacino notevolmente esteso. Un bacino che, però, viene definito come il 'Pentagono della morte' o ancora come un 'grande crimine contro la natura', a causa del suo totale stato di degrado. Anche le classifiche ...