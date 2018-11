Il dramma dei sopravvissuti a Casteldaccia | rimasti senza famiglia Di uno di loro si

Maltempo Liguria - ecco il VIDEO del drammatico salvataggio dei diportisti a Rapallo ad opera dei Vigili del Fuoco : La Liguria è stata tra le regioni più devastate dall’ondata di Maltempo che si è abbattuta sull’Italia all’inizio di questa settimana. La strada per Portofino praticamente non esiste più, crollata sotto i pesanti colpi del vento e delle mareggiate. Stesse mareggiate che hanno creato numerosi problemi lungo tutta la costa e che hanno distrutto oltre la metà delle 390 barche ormeggiate al porto di Rapallo. Le onde alte fino a 10 metri si sono ...

OMS : oltre il 90% dei bambini respira aria inquinata - con drammatiche conseguenze : E’ già ampiamente noto che l’inquinamento ambientale provocato dall’azione dell’uomo sta avendo conseguenze drammatiche sul nostro pianeta. E a rimetterci, ovviamente, è anche la salute delle persone esposte continuamente a fonti di inquinamento che contribuiscono all’insorgere di malattie che influiscono sulla qualità della vita, con inevitabili e drammatiche conseguenze. La situazione appare ancora più ...

Domenica In Luxuria racconta il suo dramma dopo l’isola dei famosi : Mara Venier a “Domenica in” ha parlato dell’adozione e di coppie omogenitoriali. Vladimir Luxuria che era ospite in studio per il talk show si è commossa e ha deciso di raccontare un episodio della sua vita di cui non ha mai parlato in televisione. Una rivelazione riguardante il suo passato e un momento in cui ha desiderato essere madre. «dopo la fine dell’”Isola dei famosi” decisi di evolvere parte del mio premio a ...

'Il verdetto' - dal legal drama al melodramma : la complessità dei rapporti umani : Fiona vede in Adam il figlio che non ha mai avuto e Adam vede in Fiona la possibilità di scappare da un mondo di falsi dei, in nome del quale i suoi genitori avrebbero volentieri sacrificato la vita ...

Il dramma dei bamboccioni : Giovani fannulloni, amanti dell'ozio e delle carezze di papà e mamma, oltre che del loro portafoglio dal quale ogni settimana esce la paghetta, stanno diventando un altro rebus di difficile soluzione ...

Formula 1 in lutto : modella dei paddock muore in un drammatico incidente [FOTO - NOME - DETTAGLI] : 1/5 Instagram ...

Il dramma dei Negramaro e Lele Spedicato - la band più unita che mai : “Le due settimane più difficili della nostra storia” : Sono stati giorni terribili quelli vissuti dai Negramaro e Lele Spedicato a partire da quel 17 settembre che ha visto il ricovero d'urgenza del chitarrista a Lecce, nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Vito Fazzi, dopo l'emorragia cerebrale che l'ha colpito durante un allenamento in piscina. In lenta ripresa ma ancora in prognosi riservata, il chitarrista dei Negramaro resta ricoverato in rianimazione, sotto costante controllo ...

Ancona - dramma nella caserma dei pompieri : Cristiano cade e muore dopo un volo di 7 metri : La vittima è il 47enne vigile del Fuoco Cristiano Lucidi, caduto da una finestra dove stava facendo dei lavori. L'uomo aveva finito il suo turno ma aveva deciso di riparare la serranda rotta della finestra di un bagno del comando. Sarebbe salito sul davanzale ma avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto.Continua a leggere

Ve la ricordate? Gracia De Torres - il lato B più chiacchierato dell’Isola dei Famosi. Oggi vive un dramma privatissimo : Come non ricordarla in Honduras, a L’Isola dei Famosi. Gracia De Torres, ribattezzata da esperti e semplici spettatori come il ‘lato B’ più cool del reality-show. Certo, del suo ‘sedere’ perfetto si è parecchio discusso per via di una possibile protesi e un ritocchino che l’avrebbe aiutata ad alzare i glutei e renderli tondeggianti e perfetti. Ma Gracia ha sempre smentito questa ipotesi: il suo lato B è tutto ...

Rebibbia - abbiamo il dovere di affrontare il dramma infinito dei figli reclusi senza colpa : Sono stata due volte a visitare quella struttura, dove la maternità è vissuta dietro le sbarre e dove i bambini, piccoli reclusi senza colpa, possono stare fino ai tre anni di vita. E’ un luogo stonato, senza sogni, senza disegni, senza aria, senza lunghezze. Le distanze e gli spazi sono talmente ravvicinati che i piccoli diventano miopi perché l’occhio non viene stimolato a vedere a lungo raggio, oltre il muro di cinta. I figli di ...

dramma in piscina : bambino annega. La scoperta dei carabinieri. È successo in Sardegna - il piccolo aveva solo 7 anni : Un’estate maledetta che continua a lasciare vittime nelle sue giornate. E, purtroppo, ancora una volta si tratta di un bambino, un bambino di 7 anni residente in Ogliastra, Richard Mulas, il quale è morto annegato mentre giocava nella piscina di un hotel a Orosei, nel Nuorese, sulla costa centro orientale della Sardegna. Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno in un albergo di via Lungomare. Inutili i tentativi di rianimare il ...

'I bambini tentano il suicidio' : il dramma dei rifugiati nell'Isola di Lesbo : Lo ha raccontato la Bbc, in un reportage intitolato "Bimbi di soli 10 anni hanno provato a suicidarsi": la vita nel campo profughi di Lesbo , uno dei peggiori al mondo e rilanciato da L'Opinabile ...