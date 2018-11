Il dovere civile di essere buonista

Renzi a Salvini : “Occupi poltrone da prima di me - contro di te resistenza civile è dovere” : Scontro social tra l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. L'ex segretario del Pd attacca: "Salvini, occupi poltrone da decenni, da molto prima di me. Sei il capo di un partito che ha rubato 49 milioni agli italiani. Il vostro Def mette in ginocchio famiglie e risparmiatori. contro quelli come te la resistenza civile è un dovere".Continua a leggere