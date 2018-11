Il Chelsea batte il Crystal Palace 3-1 ed è secondo in Premier

ilnapolista

(Di domenica 4 novembre 2018) Doppietta di Morata Una doppietta di Morata e un gol di Pedro regalano aldi Sarri la vittoria suldi Hodgson. La squadra di Sarri resta imbattuta in campionato e aggancia il Liverpool di Klopp alposto, a due punti dal City di Guardiola. Partita in controllo dei Blues che sono andati in vantaggio nel primo tempo con Morata. Poi, a inizio ripresa, il pareggio di Townsend. A questo punto Sarri ha optato per due sostituzioni in contemporanea: Hazard per Willian e Kovacic per Ross Barkley. Ed è arrivato prima il raddoppio del centravanti spagnolo e poi dell’ex Barcellona. Per ildi Sarri è l’ottava vittoria in, per ilè la settima sconfitta. L'articolo Ilil3-1 ed èinilNapolista.