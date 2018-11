Iaquinta | ' Solo la parola ' ndrangheta mi fa paura! Una volta mi hanno dato del mafioso

calciomercato

(Di domenica 4 novembre 2018) Vincenzo, condannato in primo grado nel processo Aemilia , torna a parlare. Queste le parole rilasciate dall'ex attaccante della Juventus , campione del mondo con l' Italia nel 2006 , rilasciate a Le Iene nella punta che andrà in onda domenica sera: 'Senza il sottoscritto e mio padre questo processo non sarebbe interessato a nessuno . Lo stiamo ...