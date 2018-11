viaggi.leggo

: Iaquinta alle Iene: «Al McDonald's mi hanno chiamato mafioso, ero con i bambini» - ilmessaggeroit : Iaquinta alle Iene: «Al McDonald's mi hanno chiamato mafioso, ero con i bambini» - FrancescoBlotto : RT @rep_bologna: Giuseppe Iaquinta in carcere per 'ndrangheta. Vita e affari del papà del campione [news aggiornata alle 20:23] https://t.c… - rep_bologna : Giuseppe Iaquinta in carcere per 'ndrangheta. Vita e affari del papà del campione [news aggiornata alle 20:23] -

(Di domenica 4 novembre 2018) Dice l'ex attaccante della Juventus e della Nazionale campione del mondo nel 2006 nel'intervista in onda in prima serata su Italia 1 a pochi giorni dalla condanna a due anni per mancata custodia di ...