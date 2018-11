I selfie e i dolci | poi la piena | lo strazio dei sopravvissuti a Castelaccia

ilgiornale

(Di domenica 4 novembre 2018) La Sicilia il giorno dopo la tempesta, che si è abbattuta in queste ultime 48 ore su Palermo e provincia, si risveglia con un sole beffardo. Dieci morti, nove soltanto a Casteldaccia, un altro a Vicari e un uomo dispeso a Corleone. La furia del fiume Milicia, che mai prima d"ora aveva dato problemi, ha portato con sé morte e distruzione. I detriti e il fango hanno fatto il resto. La potenza dell"acqua è stata incredibile e ha devastato tutto quello che poteva invadere.Il sindaco di Casteldaccia si è detto sorpreso per la violenza dell"acqua, molti residenti ieri sera avevano intuito che qualcosa potesse provocare danni a mezzi o a cose e c"è chi è scappato rientrando a Palermo."Ieri sera ho detto a mio marito che non avevo intenzione di dormire in casa - racconta una residente -. Verso le 2 di notte ci siamo trovati acqua e fango dentro la nostra villetta. Eravamo svegli e abbiamo ...