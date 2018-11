I nuovi problemi di Goldman Sachs

Un altro addio nel cast di NCIS 16 dopo nuovi problemi per la squadra e per Gibbs? : dopo aver salutato il personaggio di Abby Sciuto nella quindicesima stagione, ci sarà un nuovo addio nel cast di NCIS 16? L'ipotesi non è da escludere, anche se troppo presto per dirlo visto che la nuova stagione ha debuttato solo lo scorso settembre su CBS negli Stati Uniti. Alcuni indizi potrebbero indurre il pubblico a pensare ad una nuova uscita di scena, dovuta non tanto ad una morte o ad un altro evento drammatico, ma piuttosto ad capo ...

Uomini e Donne/ Luigi Mastroianni tra Irene e Antonella? nuovi problemi per il tronista (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Ancora problemi per Luigi Mastroianni: il tronista colpito da Irene Capuano e Antonella, ma qualcosa non va...(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 07:05:00 GMT)

Riecco nuovi problemi Instagram il 24 ottobre : nessun caricamento del feed : Ci risiamo, ancora una volta: nuovi problemi Instagram si stanno registrando in questa serata del 24 ottobre. Non è la prima volta che nell'ultimo periodo il famoso social mostra più di un segno di cedimento e quello che sta accadendo proprio ora ripresenta un copione già vissuto, quello del mancato caricamento del feed all'interno del profilo utente. A causa dei problemi Instagram ora in corso, è chiaro come non si possano visualizzare i ...

Windows 10 : nuovi problemi con October 2018 Update : Tra i problemi emersi nella nuova versione di Windows 10, aggiornata a October Update, è presente un difetto che può portare alla perdita di dati. October 2018 Update Il successore di April Update è, ormai, disponibile sul web ed è stato installato in vari dispositivi. Come ogni build porta dei cambiamenti in positivo, sono presenti anche i classici problemi che necessitano una “limata” per ottenere una versione stabile e funzionale. Tra i ...

Collo da tablet? I nuovi problemi di salute causati da tablet e smartphone : Inutile negarlo, quasi tutti ormai facciamo un uso a dir poco compulsivo dei device mobili: ci siano tablet, lettori di ebook o cellulari, ma tutti spesso e volentieri ci ritroviamo con uno di questi dispositivi in mano per consultarli più e più volte al giorno. Se pensiamo che questo non provochi nulla o che sia forse dannoso a livelli molto alti, andiamo a trascurare una patologia sempre più diffusa ed identificata come Collo da tablet. ...

Uomini e Donne gossip - Federica Benincà in ospedale : nuovi problemi di salute : Uomini e Donne gossip: l’ex corteggiatrice Federica Benincà sta di nuovo male Il 2018 è un anno da dimenticare per Federica Benincà. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata single e ha da qualche mese diversi problemi di salute. In questi giorni è tornata di nuovo in ospedale a causa di una forte gastrite. […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Federica Benincà in ospedale: nuovi problemi di salute proviene da gossip e ...

In arrivo nuovi aggiornamenti PUBG su Xbox - risolti problemi per obiettivi : PUBG si appresta a ricevere entro qualche tempo un nuovo aggiornamento su Xbox risolutivo di alcuni problemi sotto vari aspetti. Qualche settimana fa vi avevamo parlato dell'ultima patch resa disponibile per PlayerUnknown's Battlegrounds, che introduceva nuovi veicoli, armi e soprattutto la richiestissima modalità Allenamento con relativa mappa, una feature richiestissima dai giocatori. Sempre nei giorni scorsi era stato annunciato un altro ...

Ora legale - perché la scelta Ue può creare nuovi problemi : Bruxelles - Ora legale oppure ora solare? Di certo ne resterà una sola e saranno i singoli Stati europei a decidere quale, magari coordinandosi tra loro. La proposta di direttiva di...

Samsung Galaxy Note 9 prende fuoco/ nuovi problemi o fake news? Il caso a New York fa il giro del web : Un nuovo caso di esplosione di un dispositivo Samsung? A pochi giorni di distanza dall’evento della Apple con i Nuovi iPhone, si abbatte sull’azienda sudcoreana una nuova tegola.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 13:25:00 GMT)

Modric ed i suoi nuovi problemi col Fisco che lo “riavvicinano” all’Inter : Luka Modric alle prese con nuove batoste che arrivano dal Fisco spagnolo, la tassazione è stato uno dei motivi dell’addio di CR7 alla Liga Luka Modric continua ad avere problemi col Fisco spagnolo, un po’ come accadde a Cristiano Ronaldo. Modirc dopo aver pagato ben 2,1 milioni di euro relativi alle tasse nel 2013 e nel 2014, secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, sarebbe stato sanzionato anche per l’esercizio del 2012 ...

Irrisolti problemi mail Tin.it e anche Alice? nuovi contatti assistenza per la posta elettronica : I problemi mail Tin.it e per alcuni utenti, anche per la posta elettronica Alice, stanno tenendo banco in questo settembre 2018. Dopo un primo approfondimento di qualche giorno fa, ci ritroviamo costretti a tornare sull'argomento per il numero copioso di segnalazioni giunte alla nostra redazione e purtroppo dobbiamo pure sottolineare che, nel frattempo, nulla si è smosso. La situazione più grave e incresciosa riguarda ancora una volta i ...

Scuola al via in 4 regioni fra vecchi e nuovi problemi : Alunni già in aula in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Basilicata. Sono 80 mila i supplenti, circa il 10% dell'organico. Il ministro dell'Istruzione annuncia provvedimenti rapidi ma i ...