I lavori delle star prima del successo : allestitori di set porno - truccatrici di defunti - domatori di leoni : Nel passato delle stelle del mondo dello spettacolo ci sono spesso lavori normalissimi, a volte bizzarri

Allestitori di set porno - truccatrici di defunti - domatori di leoni : i lavori delle star prima del successo : Le star non sono nate tali e, molto spesso, nel loro curriculum contano lavori normalissimi, talvolta finanche bizzarri. A stilare la classifica dei più lavori più strani delle stelle del mondo dello spettacolo è stato il sito Insider: Brad Pitt indossava un costume da pollo per reclamizzare un fast-food, Whoopi Goldberg truccava i morti, Meghan Fox si travestiva da banana gigante per pubblicizzare un negozio di frullati in ...

I lavori più bizzarri delle star (prima del successo) : Whoopi Goldberg truccava i morti, Brad Pitt si travestiva da pollo, Meghan Fox da banana gigante. Prima di scalare le vette del successo tante future star, in gioventù, pur di sbarcare il lunario hanno accettato lavori davvero bizzarri. Nella classifica dei più strani appena stilata da Insider il primo posto spetta a Christopher Walken, che a 16 anni domava leoni: «Da ragazzino mi esibivo in un circo itinerante con la leonessa Sheba, che però ...

Nel tempio delle fabbriche-fantasma : lavoriamo fra i rifiuti scaricati nella notte : Via Enriques era il cuore dell'industria livornese: ora hanno chiuso sia la Delphi che la Trw, la strada si è trasformata in una discarica colma di rifiuti abbandonati. Protestano le attività: ...

Decreto sicurezza. Lavori bloccati al Senato. Il Pd abbandona i lavori delle commissioni : ROMA - Il Decreto sicurezza tanto caro a Matteo Salvini avanza lentamente, molto lentamente, al Senato. E per protesta il Pd decide di lasciare i lavori delle commissioni Affari costituzionali e ...

"Donne e lavori" - la storia e i diritti delle lavoratrici in mostra alla Casa del popolo di Grassina : L'indomani, giovedì 25 ottobre, alle 21.15 è in programma la proiezione di 'La donna che lavora, operaie in fabbriche', documentario sul mondo del lavoro al femminile nelle fabbriche di fine anni '50.

Alluvione Sardegna : conseganti i lavori delle opere idrauliche : Sono stati consegnati ieri mattina dai tecnici della Regione – Servizio territoriale opere Idraiuliche di Cagliari (già Servizio del Genio Civile) i lavori di rifacimento degli argini del rio Uri che attraversano l’abitato di San Vito, invaso dalle acque tracimate a seguito delle rotte arginali. Tre appalti distinti affidati in regime di “somma urgenza” a tre distinte ditte che ricostruiranno le gabbionate a piede degli ...

Napoli - De Laurentiis sui lavori di riammodernamento del San Paolo in attesa delle Universiadi : Si avvicinano le Universiadi e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha detto la sua sul “San Paolo”, che ospiterà la rassegna, ai microfoni di Radio Marte: “Non è che ad ogni riunione decidiamo qualche cosa di nuovo. Insieme con il commissario delle Universiadi, alla Regione e al Comune stiamo verificando un cronoprogramma in modo da poter continuare a giocare al San Paolo e fornire per le Universiadi uno stadio ...

Lodi - la protesta delle mamme : “lavoriamo e paghiamo le tasse. Discriminazioni? Mio figlio chiede perché e io non so rispondere” : Si sono radunate alle 8.30 del mattino, dopo aver portato i loro bambini a scuola, le mamme, italiane e straniere, che da giorni stanno protestando contro il regolamento del Comune di Lodi per l’accesso alle agevolazioni scolastiche. Una delibera che impone agli extracomunitari di presentare oltre all’Isee un documento del proprio Paese d’origine (spesso molto difficile da reperire), se non si vuole pagare la retta più alta. A ...

Camera - troppe richieste per l'esame urgente delle leggi. Salta il calendario dei lavori : Niente calendario dei lavori dell'Assemblea di Montecitorio: ogni decisione è stata rinviata dalla capigruppo riunitasi oggi ad una nuova riunione già convocata per domani alle 17. Il problema sta nel ...

Legambiente : il 57% delle scuole campane ha bisogno di lavori : Il 57% delle scuole necessita di interventi di manutenzione urgente. Il 90% si trova in aree a rischio sismico, ma solo il 19,8% degli edifici sono costruiti con criteri antisismici. È lo...

Legambiente : il 57% delle scuole campane ha bisogno di lavori : Il 57% delle scuole necessita di interventi di manutenzione urgente. Il 90% si trova in aree a rischio sismico, ma solo il 19,8% degli edifici sono costruiti con criteri antisismici. È lo stato di ...

Pista ciclabile da via Magri a via delle Sorgenti : via ai lavori : Al fine di consentire la realizzazione di una Pista ciclabile da via Nicola Magri a via delle Sorgenti, il Comune di Livorno ha adottato, con due