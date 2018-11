I cori dei bambini hanno fatto da cornice alla festa del 4 novembre

Tanti milioni - pochi minuti : da Caldara a cori c - la dura vita dei panchinari di lusso : ROMA - Insoddisfatti, tra panchine e tribune. La prima fetta di A ha portato, quasi, solo amarezze a pezzi pagati decine di milioni di euro in estate, per ora senza un posto di rilievo nella ...

Urla e cori da stadio in piena notteDiffidato un locale del centro«Finita l'era dei bollettini di guerra» : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Un mare di ragazzini in strada, schiamazzi, grida e cori da stadio nel cuore della notte. Sono questi i presupposti che hanno portato vigili urbani, guardia di finanza e ...

Pecorino di Filiano - il sapore dei pascoli lucani : Le greggi, però, non erano soltanto fonte di lana, ma anche, naturalmente, di latte dal quale si ricavavano prodotti preziosi per l'economia locale tra cui il delizioso Pecorino di Filiano che, non a ...