Hunter Killer film al cinema | cast | recensione | curiosità

: RT @comingsoonit: Arriva nei nostri cinema l'8 novembre prossimo #HunterKiller - Caccia negli abissi, l'action thriller con Gerard Butler e… - riccioale19 : RT @comingsoonit: Arriva nei nostri cinema l'8 novembre prossimo #HunterKiller - Caccia negli abissi, l'action thriller con Gerard Butler e… - arcangelodecor1 : trailer ita hunter killer caccia negli abissi - cineavatar : È online il trailer italiano di #HunterKiller, action thriller con #GerardButler e #GaryOldmam -

(Di domenica 4 novembre 2018)è uno deialquesta settimana in uscita nelle sale giovedì 8 novembre 2018. La pellicola diretta da Donovan Marsh ha come protagonisti Gerard Butler e Gary Oldman. Di seguito ecco, scheda, trama, trailer, la nostrae qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALEal: scheda GENERE: Azione, Thriller ANNO: 2018 REGIA: Donovan Marsh: Gerard Butler, Gary Oldman, Common, Linda Cardellini, Toby Stephens, Michael Nyqvist, Caroline Goodall, Ryan McPartlin, Michael Trucco, Zane Holtz, Shane Taylor, Michael Jibson DURATA: 121 Minutial: trama Sotto la superficie del Mar Glaciale Artico, il capitano Joe Glass (Gerard Butler) è incaricato di sventare un colpo di stato che potrebbe mettere in crisi l’ordine mondiale. Con il suo sottomarino e sotto la supervisione ...