Hell’s Kitchen Italia 2018 | al via dal 6 novembre su Sky Uno

(Di domenica 4 novembre 2018) Hell’sdebutta il 6nella prima serata di Sky Uno HD. Carlo Cracco riprenderà la guida della cucina al fianco dei suoi fedeli Sous Chef: Mirko Ronzoni e Sybil Carbone. Due volti noti che ritorneranno a Hell’scome il Maitre Luca Cinacchi, conosciuto come Luchino. Hell’s: 20 concorrenti stanno per sfidarsi al cospetto di Cracco Ci saranno diverse novità quest’anno, in previsione della vittoria finale che incoronerà uno dei concorrenti come Executive Chef. I cuochi verranno divisi ancora una volta in due diverse brigate e si dovranno sottoporre alle direttive di Cracco per riuscire a rimanere in gara. La selezione dei venti nuovi concorrenti spetterà ai fedelissimi Sybil e Mirko, incaricato da Cracco di trovare i nuovi volti della quinta edizione del cook talent. Una scrematura che prevede già i migliori ...