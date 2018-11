Happy Casa strepitosa contro Cantù | Brindisi può sognare in grande

DIRETTA / Brindisi Pesaro (risultato finale 88-73) : Chappell guida la Happy Casa alla vittoria! (Serie A1) : DIRETTA Brindisi Pesaro , risultato finale 88-73: quattro uomini in doppia cifra per la Happy Casa , che vince con pieno merito sulla Vuelle trascinata dai 18 punti di Jeremy Chappell (Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 20:39:00 GMT)

Ottava vittoria di Happy Casa - contro la Virtus Roma dell'ex Bucchi : RIETI - La Happy Casa Brindisi infila l'Ottava vittoria di fila della preseason a spese della Virtus Roma allenata dall'ex Piero Bucchi, al Torneo Aria Sport Cup disputatosi al PalaSojourner di Rieti e vinto dai biancoazzurri in finale per 76-68. Una partita giocata soprattutto in difesa da entrambe le squadre, a volte dura come dimostra il colpo ...