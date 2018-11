Grecia | Iachini probabile commissario tecnico

Federcalcio Grecia vuole Iachini come ct : ANSA, - ROMA, 4 NOV - La Federcalcio della Grecia pensa a Beppe Iachini come nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo l'esonero di Michael Skibbe per via degli scarsi risultati conseguiti nell'...

Grecia - proposto a Iachini il ruolo di Ct : La Federazione greca pensa a Beppe Iachini come nuovo Commissario tecnico. Dopo l'esonero di Michael Skibbe per via degli scarsi risultati conseguiti nell'ultimo periodo , in carica dal 2015, avvenuto ...