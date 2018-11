Grande Fratello Vip 2018 | Ivan Cattaneo e la frase sotto accusa | «Ha bullizzato Benedetta

Grande Fratello Vip - tra Jane Alexander ed Elia Fongaro è già finita. Alessandro Cecchi Paone - la soffiata : Per lui, Jane Alexander ha anche lasciato in diretta il suo fidanzato, addirittura dopo una proposta di matrimonio. Ma Elia Fongaro , di fresco eliminato dal Grande Fratello Vip , non avrebbe alcun ...

Grande Fratello Vip 2018 - Ivan Cattaneo eliminato? Bufera per parole su Benedetta : Ivan Cattaneo eliminato dal Gf Vip? La polemica spacca il Web Non si fa altro che parlare di Grande Fratello Vip 2018: Ivan Cattaneo infatti se n'è uscito con un'altra delle sue e anche questa volta il Web sembra non aver digerito quanto ha visto e ascoltato. Diciamo sin da subito che a nostro avviso […]

Grande Fratello Vip news - cosa è successo in suite tra Francesco e Giulia? | Video : Ieri sera Francesco Monte e Giulia Salemi hanno trascorso la serata nella suite del Grande Fratello Vip. La modella ha conquistato il premio dopo aver battuto nella scorsa puntata del reality show Giulia Provvedi. La Salemi ovviamente ha scelto Monte per trascorrere la serata nella suite, sperando che tra loro potesse nascere finalmente qualcosa. Purtroppo i piani di Giulia Salemi sono saltati in aria e ancora una volta Francesco Monte le ha ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e Giulia Salemi nella suite : altroché addio - i due... : Il Grande Fratello Vip ha mandato Francesco Monte e Giulia Salemi nella suite per farli riappacificare. E pare essere riuscito nell'intento. Monte ha spiegato che non potrà mai esserci amore tra loro, ...

Grande Fratello Vip : Alessandro Cecchi Paone contro Fabrizio Corona. Ecco cosa ha detto di lui : Il giornalista decide di dire il suo punto di vista sul comportamento di Corona E' cosa risaputa che l'intervento di Fabrizio Corona all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3 non è piaciuto a...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte e Giulia Salemi - notte della pace : «Sei come un tornado» : Dopo l'ennesima lite e il chiarimento definitivo, il Grande Fratello Vip ci mette lo zampino e prova a far riappacificare Francesco Monte e Giulia Salemi con una sorpresa. Arriva un...

Grande Fratello vip 3 : Sorpresa a Walter Nudo domani sera con i figli Elvis e Martin (Anteprima Blogo) : Cosa c'è di più bello del rapporto fra un genitore ed il proprio figlio. “Gibran in una nota poesia diceva che i genitori sono come l’arco dal quale, come frecce viventi, i figli vengono lanciati in avanti.La cosa che Gibran non ha detto è che ogni figlio è una freccia a due punte. Quando la scocchi, la prima punta si allontana veloce da te, seguendo la propria traiettoria in un futuro che non ti appartiene. La seconda, invece, viene ...

Grande Fratello Vip - ascolti : Mediaset raschia il fondo del reality : Grande Fratello , Isola dei Famosi , Temptation Island , sono tra i programmi di punta di Canale 5 che monopolizzano da tempo il palinsesto della rete ammiraglia di Mediaset. In alcuni casi , vedi Gf ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e Giulia Salemi 'condannati' : 'Sapete cos'è meglio che vedere loro?' : La turbolenta relazione tra Giulia Salemi e Francesco Monte continua a tenere banco dentro la casa del Grande Fratello Vip . Malgrado i continui tentativi della produzione di far emergere questa nuova ...

Grande Fratello Vip - Giulia Provvedi e il crollo emotivo : 'Non riesco a gestirmi - fuori di qui...' : Il messaggio aereo mandato dalla figlia di Stefano Sala per il papà ha commosso proprio tutti all'interno della casa del Grande Fratello Vip . Anche l'energica ed esplosiva Giulia Provvedi non ha ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte riceve un messaggio dalle fan : Francesco Monte riceve un messaggio dai fan al GF Vip Fin dalla prima edizione, il Grande Fratello Vip dall’opportunità ai fan del reality show di Ilary Blasi di poter comunicare con i propri beniamini. Ovviamente, i sostenitori non possono entrare all’interno della casa più spiata d’Italia. O almeno letteralmente. Ma possono inviare, a proprie spese, degli aerei con dei messaggi da recapitare ai protagonisti del programma. ...

Grande Fratello Vip - Elia Fongaro e le pazzi notte fuori dalla casa : cosa la beccano a fare alle 4 di notte : Da quando è tornato in possesso del suo cellulare, Elia Fongaro non smette di mettere like a delle foto di Instagram dell'account Jinny Minny Pinny, ovvero, il profilo di Jane Alexander . A notare la ...

Grande Fratello Vip : i ragazzi mettono del cellophane sul water e lo scherzo per Ivan Cattaneo finisce male. Guarda il VIDEO : Ieri notte San Francesco da Taranto, Stefano Sala e le Donatella hanno messo del cellophane sulla porta di camera e sul water. Ovviamente a cadere nello scherzo è stato Ivan Cattaneo (tanto per cambiare)....

Grande Fratello Vip - lo scherzo finisce in disgrazia. 'Ma che c***' - disastro e disgusto sul water : finisce male lo scherzo organizzato al Grande Fratello ai danni di Ivan Cattaneo. Nella notte Francesco Monte, Stefano Sala e le Donatellas, al secolo Silvia e Giulia Provvedi, hanno pensato bene di ...