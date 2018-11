GR | 24enne muore cadendo con parapendio

Cuneo - perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada : muore bancaria 24enne : Alice Dalmasso, ventiquattrenne di Cuneo figlia dell’ex sindaco di Vernante, è morta in un tragico incidente strada le avvenuto la notte scorsa. La giovane bancaria stava tornando a casa da una cena di lavoro con i colleghi quando improvvisamente avrebbe perso il controllo dell’auto finendo in un canale.Continua a leggere

Investe 3 ciclisti - uno muore. Poi fugge : arrestato 24enne a Giugliano - : Nel Napoletano, un giovane ha urtato con la sua auto tre albanesi che stavano andando a lavoro nei campi uccidendone uno. Si è fermato poco dopo solo per cambiare una ruota. Ora è ai domiciliari in ...

Padova - gita con gli amici si trasforma in tragedia : motociclista 24enne cade e muore : L’incidente mortale a Saonara, nella provincia di Padova. Tre amici viaggiavano in sella a due moto che si sarebbero toccate in corsa. I motociclisti hanno perso il controllo del mezzo e sono caduti a terra. Uno dei tre giovani, un ragazzo di 24 anni, non ce l’ha fatta. Un altro amico è rimasto ferito lievemente.Continua a leggere