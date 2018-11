GP Malesia | gli orari delle repliche | come rivedere la gara in tv

MotoGP - GP Malesia 2018 : come vedere la gara in differita e replica in tv. Gli orari su Sky e TV8 : Il Motomondiale è giunto ormai in dirittura d’arrivo con la penultima tappa della stagione 2018 che si è disputata questo weekend a Sepang per il Gran Premio della Malesia. La caotica giornata di sabato, in cui la pioggia ha pesantemente condizionato il turno di prove della MotoGP, ha portato la direzione gara ad una rivoluzione degli orari per le gare delle tre classi. Il programma è stato infatti anticipato di due ore per cercare di ...

MotoGp – Altro che pole! Marquez penalizzato a Sepang : la nuova griglia di partenza del Gp della Malesia : Marc Marquez penalizzato a Sepang: ecco come cambia la griglia di partenza del Gp della Malesia Marc Marquez ha conquistato oggi, in Malesia, la sua 80ª pole position in carriera. Poco dopo i festeggiamenti per aver conquistato la prima casella in griglia di partenza del Gp della Malesia, lo spagnolo della Honda ha però dovuto fare i conti con una pesante penalizzazione inflittagli per aver ostacolato Andrea Iannone (VEDI QUI). Marquez ...

Motomondiale - GP Malesia 2018 : gli orari e come vedere le gare in tv su Sky e TV8. Il programma completo : Sarà una mattinata davvero intensa quella del Gran Premio di Malesia. Sul circuito di Sepang, infatti, potrebbero essere consegnati i titoli di Moto2 e Moto3, con quello di MotoGP che, invece, è già ampiamente nelle tasche di Marc Marquez. Nella classe più leggera Jorge Martin e Marco Bezzecchi sono separati da appena 12 punti, per cui tutto può ancora accadere, mentre nella categoria mediana Francesco Bagnaia ha +36 punti di vantaggio nei ...

MotoGP - la griglia di partenza del GP di Malesia 2018 : 1° M. Marquez 2° J. Zarco 3° V. Rossi 4° A. Iannone 5° A. Dovizioso 6° J. Miller 7° D. Petrucci 8° A. Rins 9° A. Bautista 10° D. Pedrosa 11° M. Vinales 12° P. Espargaro' 13° S. Redding ...

MotoGp – Marquez in pole a Sepang - Rossi in prima fila : la griglia di partenza del Gp della Malesia : Marc Marque conquista la sua 80ª pole position a Sepang: la griglia di partenza del Gp della Malesia 80ª pole position per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda ha chiuso davanti a tutti le qualifiche del Gp della Malesia, certo dunque di partire domani dalla prima casella in griglia sul circuito di Sepang. Un sabato complicato in pista sul circuito SIC a causa della pioggia che ha costretto i commissari di gara a rimandare di oltre ...

Griglia di partenza MotoGP - risultato qualifiche GP Malesia 2018 : ORDINE DEI TEMPI AL TERMINE DELLA Q1 – GP Malesia 2018 – MotoGP Alvaro Bautista (Ducati) ed Aleix Espargarò conquistano l’accesso alla Q2 realizzando il primo e secondo crono del Q1 del GP della Malesia 2018, penultimo round del Mondiale di MotoGP a Sepang, che si stanno disputando in condizioni da bagnato. POS # RIDER GAP 1 19 A. BAUTISTA 2:13.311 2 41 A. ESPARGARO +0.024 3 45 S. ...

Gp della Malesia – Cambiano gli orari delle gare : sveglia presto per la MotoGp : Cambiano gli orari delle gare del Gp della Malesia: una nottata di spettacolo, tutte le sfide anticipate I piloti avevano espresso un parere chiaro in Safety Commission sulla gara del Gp della Malesia: i campioni della categoria regina hanno diverse volte chiesto di anticipare la gara sulla pista di Sepang e, quest’anno, sono stati accontentati. In attesa di sapere se sarà possibile disputare o meno le qualifiche, interrotte dalla ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Vinales il migliore davanti a Marquez e a Miller - Dovizioso e Valentino Rossi in Q2 gestiscono - Lorenzo non correrà a Sepang : E’ stato Maverick Vinales il migliore delle prove libere 3 e della classifica combinata in MotoGP del GP della Malesia 2018, penultimo round del Mondiale della massima cilindrata. Lo spagnolo della Yamaha, reduce dalla brillante vittoria di Phillip Island (Australia), ha dimostrato di saperci fare anche sull’asfalto malese ottenendo il best time di 1’59″231, distanziando di 26 millesimi la Honda di Marc Marquez e di 144 ...

MotoGp - Valentino Rossi e quei punti interrogativi : “in Malesia sono due gli elementi da tenere d’occhio” : Il pilota della Yamaha ha parlato dopo la prima giornata di libere, sottolineando come saranno la scelta delle gomme e il meteo a fare la differenza Prima giornata interlocutoria per Valentino Rossi a Sepang, il Dottore ha chiuso con un mezzo sorriso le prime due sessioni di libere considerando il comportamento della sua Yamaha. AFP/LaPresse C’è ancora da migliorare, ma l’avvio di week-end è buono stando alle dichiarazioni del ...