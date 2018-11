Google si prepara a premiare le migliori app del 2018

App Google Beta 8.44 prepara nuovi suggerimenti per le Azioni - sveglie e molto altro : La versione 8.44 Beta di app Google prepara nuovi suggerimenti per Google Assistant, novità per le liste e per impostare nuove sveglie. L'articolo App Google Beta 8.44 prepara nuovi suggerimenti per le Azioni, sveglie e molto altro proviene da TuttoAndroid.

Google si prepara alla notte di Halloween : Halloween è ormai alle porte e Google non vuole perdere l'occasione di rallegrare i propri utenti in questa speciale giornata di festeggiamenti

Google Telefono 25 prepara l'arrivo di due nuove funzionalità - fra cui il tema scuro : La versione 25, in roll out da qualche ora attraverso il canale beta del Play Store, ci permette di scoprire alcune nuove funzionalità in arrivo all'interno di Google Telefono, il tastierino telefonico made by Google.

Google Foto si prepara ad introdurre diversi suggerimenti : Il team di Google Foto continua ad introdurre le funzionalità relative all'apprendimento automatico annunciate in occasione di Google I/O 2018

Google Assistant prepara l'approdo su Chrome OS : già disponibile in versione sperimentale : Google Assistant è disponibile da parecchio tempo su Android e persino su iOS, ma per un curioso paradosso manca dai Chromebook di Google

Il Play Store si prepara alla sospensione degli abbonamenti mentre Google testa alcune novità per la Gboard dei Pixel 3 : I colleghi di androidpolice.com, come loro solito, hanno scavato nelle profondità dell'ultima release del Play Store alla ricerca delle righe di codice che […]

App Google testa i video in Discovery e prepara personalizzazioni in numerosi aspetti : Google testa i video tra i risultati di Discovery e si prepara a introdurre maggiori possibilità di personalizzazione con la versione 8.33 beta di app Google.

App Google beta si aggiorna alla versione 8.28 e si prepara ad alcune piccole novità : Il team di App Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento della versione beta di questa applicazione per Android. Ecco cosa cambia

Google Assistant si prepara all'arrivo di Halloween con nuovi comandi e risposte personalizzate : Con l'arrivo di Halloween è possibile impartire nuove domande o comandi a Google Assistant, che darà risposte pertinenti alla festa più pericolosa dell'anno.

Google Home 2.6 aggiunge controllo intelligente - tema materiale - preparazione del benessere digitale e rivela il nome in codice di Google Home Hub : Google Home 2.6 è in roll out con un tema Material rinnovato che sfrutta la barra in basso, mentre il teardown dell'apk rivela che Google è al lavoro sul benessere digitale e il supporto per Google Home Hub. Fra le linee di codice trapelano anche il nome in codice di Google Home Hub, che sarebbe "Estelle", e l'equalizzatore ambientale che Google ha annunciato ieri per adattare lo schermo alla luminosità di una stanza.

Google Duo si aggiorna alla versione 41 e si prepara a pinnare i contatti e sfruttare gli smart display : Il team di Google Duo ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell'applicazione dedicata ai dispositivi Android. Ecco cosa cambia

Roku si prepara a supportare Google Assistant e lancia la nuova gamma Premiere : Buone notizie per i possessori di dispositivi Roku, che presto potranno contare sul supporto ufficiale a Google Assistant. Ecco tutti i dettagli

Google Plus si prepara ad un nuovo sistema di visualizzazione dei contenuti : L'ultimo update di Google Plus ci suggerisce che gli sviluppatori lavorano ad una funzionalità che potrebbe consentire un nuovo tipo di flusso personalizzabile

Google Foto v4.1 prepara gli album dal vivo - mixaggio di album e librerie condivise [teardown APK] : Il team di AndroidPolice sta esaminando il codice contenuto nell'apk della versione 4.1 di Google Foto che rivela una potenziale novità, ovvero un album Fotografico migliorato che utilizza il riconoscimento facciale per creare raccolte con le Foto di amici e familiari. La funzionalità si chiamerà "album dal vivo" e permetterà agli utenti di creare album condivisibili e accessibili da chiunque abbia il link a quell'album.