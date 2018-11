Golf – Turkish Open | Justin Rose trionfa e torna numero uno al mondo

Golf : Rose vince Turkish Open - torna n.1 : ANSA, - ROMA, 4 NOV - Justin Rose vince per il secondo anno consecutivo il Turkish Airlines Open di Golf e torna in vetta alla classifica mondiale superando al play-off Haotong Li. "Sono felicissimo - ...

Golf - European Tour 2018 : Haotong Li sale al comando dopo il terzo giro del Turkish Airlines Open. Più indietro Pavan e Paratore : Si allunga la classifica nel terzo giro del Turkish Airlines Open 2018. Sul par 71 del Regnum Carya Golf & Spa Resort di Antalya, il cinese Haotong Li si porta in testa grazie ad un giro straordinario chiuso in 66 colpi. Il 23enne cinese, già due vittorie sullo European Tour, ha messo a segno ben sei birdie (cinque nelle prime nove buche) e un eagle (alla 10), senza commettere alcuna sbavatura. Domani Li partirà con tre colpi di vantaggio ...

Golf - European Tour 2018 : al Turkish Airlines Open s’invola in testa Justin Rose. Risale moltissimo Paratore - scende Pavan : Justin Rose è al comando del Turkish Airlines Open di Antalya, terzultimo torneo dell’European Tour 2018. L’inglese, come ieri, ha girato in 65 colpi sul par 71 del Regnum Carya Golf & Spa Resort dell’ottava più popolosa città turca, ponendo un marchio d’autore sulla propria prestazione odierna col birdie alla buca 18. A inseguire il vincitore degli US Open 2013 c’è un terzetto formato dai connazionali Danny ...

Golf - European Tour 2018 : Paul Dunne al comando del Turkish Airlines Open - bene Pavan - indietro Paratore : Il primo giro del Turkish Airlines Open di Antalya fa già capire il livello della battaglia che si svolgerà sul par 71 del Regnum Carya Golf & Spa Resort. L’irlandese Paul Dunne è al comando dopo aver girato in 64 colpi (sette birdie per lui): dopo un lunghissimo periodo di scarsi risultati sul Tour europeo, questo potrebbe essere un buon segnale il venticinquenne di Dublino. Nel gruppo in seconda posizione c’è l’altra ...

Golf - European Tour 2018 : Justin Rose in difesa del titolo al Turkish Airlines Open - per l’Italia al via Andrea Pavan e Renato Paratore : Terminata la quarta e ultima tappa dei World Golf Championship con la vittoria di Xander Shauffele a Shanghai, lo European Tour 2018 riprende con il Turkish Airlines Open, sesto appuntamento delle Rolex Series. I giocatori saranno impegnati da domani, giovedì 1 novembre, a domenica 4 novembre sul par 71 del Regnum Carya Golf & Spa Resort di Antalya, città nel sud della Turchia affacciata sul mar Mediterraneo. Justin Rose difenderà il titolo ...

