Golf | Rose vince Turkish Open | torna n 1

Golf – Turkish Open : Justin Rose attacca - bene Renato Paratore : Eurotour: Rose attacca nel Turkish Open, sale Paratore, scende Pavan. Il numero due mondiale ha due colpi di vantaggio. Al nono posto Fleetwood L’inglese Justin Rose (130 – 65 65, -12), numero due mondiale, con un deciso attacco sottolineato dal secondo 65 (-6) di fila si è portato al vertice del Turkish Airlines Open, sesta delle otto gare delle Rolex Series dell’European Tour in svolgimento sul percorso del Regnum Carya G&S Resort ...

Golf - European Tour 2018 : al Turkish Airlines Open s’invola in testa Justin Rose. Risale moltissimo Paratore - scende Pavan : Justin Rose è al comando del Turkish Airlines Open di Antalya, terzultimo torneo dell’European Tour 2018. L’inglese, come ieri, ha girato in 65 colpi sul par 71 del Regnum Carya Golf & Spa Resort dell’ottava più popolosa città turca, ponendo un marchio d’autore sulla propria prestazione odierna col birdie alla buca 18. A inseguire il vincitore degli US Open 2013 c’è un terzetto formato dai connazionali Danny ...

Golf - European Tour 2018 : Justin Rose in difesa del titolo al Turkish Airlines Open - per l’Italia al via Andrea Pavan e Renato Paratore : Terminata la quarta e ultima tappa dei World Golf Championship con la vittoria di Xander Shauffele a Shanghai, lo European Tour 2018 riprende con il Turkish Airlines Open, sesto appuntamento delle Rolex Series. I giocatori saranno impegnati da domani, giovedì 1 novembre, a domenica 4 novembre sul par 71 del Regnum Carya Golf & Spa Resort di Antalya, città nel sud della Turchia affacciata sul mar Mediterraneo. Justin Rose difenderà il titolo ...

Golf : al WGC Rose sbaglia - Finau leader : ANSA, - ROMA, 27 OTT - Per la volata finale del WGC-HSBC Champions sarà bagarre tra il leader Tony Finau, 203, -13,, il campione in carica Justin Rose, che in Cina insegue doppietta e leadership ...

Golf British Masters : Molinari sfida Rose e Fleetwood : ROMA, 9 OTT - Francesco Molinari, Tommy Fleetwood, Justin Rose, Thorbjorn Olesen e Thomas Bjorn, tra gli artefici dell'euro-trionfo in Ryder Cup, saranno tra i protagonisti del British Masters, al via ...

Golf – Tour Championship : spettacolo Woods - Rose e McIlroy non mollano : FedEx Cup: Tiger Woods spettacolo e leadership, ma Rose e McIlroy non cedono. Nel Tour Championship volata a tre per il titolo. Francesco Molinari al 25° posto Tiger Woods ha dato spettacolo nel terzo giro del Tour Championship prendendo decisamente il comando con 198 (65 68 65, -12) e lasciando a tre colpi Rory McIlroy e Justin Rose (201, -9), numero uno mondiale. E’ rimasto al 25° posto con 214 (70 75 69, +4) Francesco Molinari. Sul ...

Golf - PGA Tour 2018 : Tiger Woods vola via nel Tour Championship! Ora ha 3 lunghezze di vantaggio su McIlroy e Rose : Tiger Woods sempre più solo al comando del Tour Championship, torneo del circuito PGA Tour 2018 che ingloba i 30 migliori giocatori del ranking e che si svolge sul percorso par 71 dell’East Lake Golf Club di Atlanta, negli USA. Il fuoriclasse statunitense ha realizzato il miglior giro di giornata in 65 colpi (-5), consolidando la sua leadership e portando a 3 le lunghezze di vantaggio sui più immediati inseguitori, il nordirlandese Rory ...

Golf : Fedex Cup - Rose e Woods in testa : ANSA, - ROMA, 22 SET - Tiger Woods e Justin Rose guidano il Tour Championship: il campione americano è rimasto saldo al comando con 133, 65 68 -7, colpi, raggiunto dal Golfista inglese, 133 - 66 67,. ...

Golf - PGA Tour 2018 : Tiger Woods e Justin Rose guidano il Tour Championship dopo il secondo giro - indietro Francesco Molinari : Si è concluso da pochi minuti il secondo giro del Tour Championship, il torneo che riunisce i migliori trenta nella classifica valevole per la FedEx Cup all’interno del PGA Tour. Tiger Woods continua a mostrare di essere di nuovo competitivo a tutti gli effetti e rimane al comando con 7 colpi sotto il par (-2 di giornata). A raggiungerlo in testa, sul par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta, è Justin Rose, che gira in -3. A ...

Golf - PGA Tour 2018 : Tiger Woods e Justin Rose guidano il Tour Championship dopo il secondo giro - indietro Francesco Molinari : Si è concluso negli scorsi minuti il secondo giro del Tour Championship, il torneo che riunisce i migliori trenta nella classifica valevole per la FedEx Cup all’interno del PGA Tour. Tiger Woods continua a mostrare di essere di nuovo competitivo a tutti gli effetti e rimane al comando con 7 colpi sotto il par (-2 di giornata). A raggiungerlo in testa, sul par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta, è Justin Rose, che gira in -3. A ...

Golf - BMW Championship a Bradley - Rose nuovo n. 1 al mondo : ROMA - Keegan Bradley si è aggiudicato con 260 , 66 64 66 64, -20, colpi il BMW Championship, terza delle quattro prove dei PlayOffs, che ha designato i trenta giocatori ammessi al Tour Championship , ...

Golf - PGA Tour 2018 : Keegan Bradley vince il BMW Championships - Justin Rose numero 1 al mondo. Francesco Molinari ottavo : Keegan Bradley ha vinto il BMW Championships, la terza prova dei PlayOffs che hanno promosso i migliori trenta giocatori al Tour Championships (20-23 settembre), il torneo conclusivo del PGA Tour che metterà in palio i 10 milioni di dollari della FedEx Cup. Il 32enne statunitense è tornato al successo dopo addirittura sei anni dall’ultima volta, imponendosi alla prima buca di playoff contro l’inglese Justin Rose: entrambi aveva ...

Golf - PGA Tour 2018 : Justin Rose agguanta la vetta del BMW Championship. Francesco Molinari settimo! : Il BMW Championship (montepremi 8,5 milioni di dollari) si avvia alla conclusione che si preannuncia infuocata. Sul percorso par 70 dell’Aronimik Golf Club di Newton Square (Pennsylvania, Stati Uniti), quando manca soltanto un round al termine, troviamo al comando Justin Rose. L’inglese piazza un ottimo -6 nel terzo giro issandosi al comando con lo score di -17 (193 colpi). Ad un colpo di ritardo la coppia composta ...

Golf - PGA Tour 2018 : Webb Simpson vola in vetta al Dell Technologies Championship davanti agli inglesi Hatton e Rose - risale Tiger Woods : Un eagle da autentico fuoriclasse alla buca 18 regala a Webb Simpson la vetta Della classifica nel Dell Technologies Championship, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del TPC Boston di Norton, nel Massachusetts. Simpson ha concluso il secondo round in 63 colpi (-8), senza alcuna sbavatura e con tre birdie di fila tra la 5 e la 7. Quando sembrava ormai sul punto di giungere al giro di boa al ...