: @SerieA Aspettiamo la correzione. Dare gol a Immobile è un abominio. - FranCammuca : @SerieA Aspettiamo la correzione. Dare gol a Immobile è un abominio. - lucasuning : @SerieA davvero date il gol a Immobile? Dovete essere coerenti con i precedenti. Siete vergognosi - CalcioWeb : Gol #Immobile, nuovo sorpasso della #Lazio: #Spal sotto! [VIDEO] -

(Di domenica 4 novembre 2018) Gol– Sempre e solo Ciro! Il centravantiè il vero uomo in piùsquadra di Simone Inzaghi e non perde occasione di dimostrarlo. Stavolta combina alla grande con Felipe Caicedo – il 50% del gol è il suo – e dal limite fredda Milinkovic-Savic, battuto per la seconda volta quando siamo solo al 35′. 34′ GOOOOAL! It's a second from Ciro #Fantastic work from Felipe #Caicedo in the build-up givesa chance, with a deflection taking the ball looping into the back of the net.#2-1 #pic.twitter.com/0UHjFnar9A — TheLaziali.com (@The_Laziali) 4 novembre 2018