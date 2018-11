Gol Cataldi | il centrocampista festeggia la 50esima presenza in biancoceleste VIDEO

calcioweb.eu

: 59' TERZO GOL DELLA LAZIO! UNA BOMBA DI CATALDI! Danilo recupera palla al limite e scarica un bolide potentissimo:… - laziocrazia : 59' TERZO GOL DELLA LAZIO! UNA BOMBA DI CATALDI! Danilo recupera palla al limite e scarica un bolide potentissimo:… - emilio_giuliano : #cataldi ha fatto un gran gol e adesso mi aspetto che @leleadani e @SkySport facciano le pulci alle scarpette come… - elvestuario25 : Gol Lazio. Gol de Danilo Cataldi. #LazioSPAL 3-1. -

(Di domenica 4 novembre 2018) Gol– Ildella Laziola cinquantesima apparizione con la magliacon una splendida rete da fuori area, non lasciando scampo a Milinkovic-Savic, non proprio impeccabile nell’occasione.with a STRIKE!!! 3-1 Lazio. #LazioSPAL pic.twitter.com/GKfYhKgfED — Las Vegas Laziali (@LVLaziali) 4 novembre 2018 SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Gol, illainCalcioWeb.