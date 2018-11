Gli esperti | «Ripascimenti e dighe antiscirocco per mettere al riparo la costa»

Maltempo - Gli esperti : “la tempesta del 29 Ottobre segna la storia della navigazione - in Liguria una Storm-Surge da Uragano” : Lunedì 29 Ottobre la tempesta che ha colpito l’Italia non è stata una normale perturbazione autunnale: fosse stato un ciclone tropicale, sarebbe stato classificato sulla scala Saffir-Simpson come un Uragano di 3ª categoria. Soprattutto in Liguria, gli effetti al suolo sono stati catastrofici per tutto il litorale da Ventimiglia a Sarzana con venti a 180km/h e onde alte più di 10 metri. Gli esperti Gianfranco Meggiorin, di Navimeteo Marine ...

“E’ possibile prevedere i terremoti” : Gli esperti hanno scoperto che la Terra da’ dei segnali con largo anticipo : prevedere un terremoto non è impossibile: per arrivare a questo risultato sarà necessario migliorare “la comprensione di alcuni segnali premonitori, come il movimento dei fluidi prima di una forte scossa“. Lo ha riferito all’ANSA il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) Carlo Doglioni in seguito all’incontro ‘Porte aperte all’Ingv‘, organizzato dopo due anni dalla sequenza sismica di Amatrice-Visso-Norcia. Gli ...

Tria : consiGli a M5s-Lega? Politici esperti - governo stabile : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando alla Festa Fogliante a Firenze. 'C'è stato un crollo delle forze politiche …

Tria : consiGli a M5s-Lega? Politici esperti - governo stabile : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando alla Festa Fogliante a Firenze."C'è stato un crollo delle forze politiche più tradizionali e credo che una riflessione debba essere su ...

Come organizzano le proprie azioni a livello mentale i bambini? Ne parlano Gli esperti all’università Milano-Bicocca : Venerdì 26 ottobre presso l’aula Marco Martini dell’Università di Milano-Bicocca si terrà una conferenza in cui interverranno esperti, psicologi, logopedisti, educatori professionali e ricercatori dell’infanzia che discuteranno il tema della valutazione di Funzioni esecutive nello sviluppo del bambino. Queste attività mentali permettono di organizzare e realizzare tutte le azioni quotidiane: dalla pianificazione di un lavoro al fine di ...

Stress - l’allarme deGli esperti : “Già a 40 anni riduce memoria e volume del cervello” - i consigli per ridurlo : Lo Stress è uno dei principali nemici della salute, fisica e mentale. Essere eccessivamente Stressanti, infatti, annebbia la mente e riduce la memoria già a quarant’anni. A giungere a questa conclusione è stata una ricerca pubblicata sulla rivista Neurology che ha preso in esame più di 2300 persone sane, con un’età media di 49 anni. Condotto da Justin Echouffo-Tcheugui, della Harvard Medical School di Boston, lo studio mostra che chi ...

Influenza e virus parenti : 200mila italiani già colpiti - ecco i sintomi e i consiGli deGli esperti : L’Influenza è alle porte: pur non essendo ancora giunta, a causa delle temperature altalenanti Influenzate dal primo freddo creano i primi problemi. Secondo le stime sono circa 200mila gli italiani colpiti dai ‘virus parenti’ dell’Influenza e costretti a letto con sintomi come raffreddori, mal di gola, tosse e febbre, e l’abbassamento delle temperature contribuirà ad un aumento dei casi, mentre stanno prendendo il ...

Vesuvio - sciame sismico con 41 scosse in poche ore intorno al cratere del vulcano. Gli esperti : “Cautela ma non allarmismo” : Uno sciame sismico con 41 scosse tra il pomeriggio e la tarda serata di venerdì hanno riacceso l’attenzione sul Vesuvio. Secondo quanto rilevato dall’Osservatorio vesuviano, le scosse hanno avuto tutte un’intensità compresa tra -0,6 e 1.1 gradi della scala Ritcher e sono state “concentrate nell’area craterica del vulcano e quindi non percepite dalla popolazione” spiega il direttore dell’Osservatorio Francesca Bianco. ...

Salute - arriva anche in Italia la tassa sullo zucchero? Gli esperti : “Gioverà alla salute dei cittadini e porterà nelle casse dello Stato 470 milioni di euro” : Nei giorni scorsi “Il Fatto Alimentare” ha avviato una raccolta firme tra medici, nutrizionisti, dietisti e operatori del settore per chiedere al Ministro della salute Giulia Grillo di introdurre la Sugar Tax, ovvero una tassa del 20% sulle bevande zuccherate, alla quale il Movimento 5 Stelle si era già detto interessato da mesi. Il provvedimento, sostenuto dall’Organizzazione mondiale della Sanità, ha come obiettivo quello di ...

Gli esperti individuano uno dei primi segnali della comparsa dell'Alzheimer; e non è la perdita di memoria : Non c'è cura per l'Alzheimer e il numero di malati è destinato a crescere esponenzialmente nel corso degli anni. La scienza però, sebbene non abbia ancora individuato né la causa né la terapia, continua a fare passi da gigante nella comprensione di una patologia molto complessa qual è l'Alzheimer. Di fondamentale ...

Morbillo - cinque casi in Italia : un picco anomalo. La valutazione deGli esperti : Ancora casi di Morbillo in Italia. Dal 1 gennaio al 31 agosto 2018 sono stati segnalati in Italia 2.248 casi di Morbillo (di cui 126 nel mese di luglio e 66 nel mese di agosto 2018). La Regione Sicilia ha riportato l’incidenza più elevata (333 casi per milione di abitanti). Due decessi sono stati segnalati dalla Regione Sicilia, portando ad un totale di 10 dall’ inizio del 2017 (6 decessi nel 2018 e 4 nel 2017). Il 91,1% dei casi era non ...

Milano dopo il rogo dei rifiuti : ecco cosa sta succedendo Parlano Gli esperti -Diretta tv : È psicosi nella zona di Milano dove si è spinta la nube dovuta al grande incendio scoppiato domenica sera al deposito di via Chiasserini, nella Bovisasca

Milano dopo il rogo dei rifiuti : ecco cosa sta succedendo. La parola aGli esperti -Diretta tv : È psicosi nella zona di Milano dove si è spinta la nube dovuta al grande incendio scoppiato domenica sera al deposito di via Chiasserini, nella Bovisasca

Milano - incendio Bovisasca : terzo giorno di aria irrespirabile. Gli esperti : «Tenete le finestre chiuse» : Le segnalazioni sono arrivate da via Washington, via Solari, San Siro, dal Giambellino e da buona parte del Municipio 7. «Cos'è questo odore acre?», «Perché l'aria è irrespirabile?». La nube di fumo ...