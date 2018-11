Giustizia | Salvini | va riformata ma senza emendamenti

Giustizia - l'affondo di Salvini ai 5 Stelle : 'Riforma è nel contratto ma non con emendamenti. No processi infiniti' : Quello del vicepremier leghista è un chiaro riferimento al tentativo del Movimento di far passare lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Ma i leader del Carroccio sono convinti di ...

Giustizia : Salvini - la riforma si farà - così come quella della prescrizione : Belluno, 4 nov. (AdnKronos) - "La riforma della Giustizia è nel contratto di governo, così come la riforma della prescrizione, e quindi si faranno, ma non a colpi di emendamento in Commissione". Lo ha assicurato il vicepremier Matteo Salvini a margine della conferenza stampa all'aeroporto di Belluno

Legittima difesa - ok dalla commissione Giustizia del Senato. Salvini : “Testo in aula la prossima settimana” : Il disegno di legge sulla Legittima difesa arriverà nell’aula del Senato la prossima settimana. La commissione giustizia di Palazzo Madama ha infatti concluso l’esame degli emendamenti presentati al ddl e ha dato il mandato al relatore a riferire in aula. Secondo Matteo Salvini la norma arriverà all’Assemblea già martedì prossimo. “Lavori chiusi positivamente in commissione, martedì prossimo arriva in Senato la nuova legge ...

Mensa di Lodi - Fico : “Si deve chiedere scusa”. Ma Salvini insiste : “Solo Giustizia e buon senso” : «Nel momento in cui si fa una delibera che in modo conscio o inconscio crei discriminazioni così importanti, si deve solo chiedere scusa». Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine della conferenza internazionale a Napoli Shipping and the law”, riferendosi alla vicenda di Lodi, dove 200 bambini stranieri sono rimasti tagliati fuor...

Lodi - Salvini : sindaco fa bene - su mense solo Giustizia e buonsenso : Matteo Salvini difende il sindaco di Lodi Sara Casanova criticata anche da Luigi Di Maio per il nuovo regolamento sulle mense scolastiche. "Il sindaco di Lodi vuole controllare che tutti quelli che devono paghino la mensa scolastica dei figli? Fa bene", scrive il ministro dell'Interno su Facebook."Basta coi furbetti, se c’è gente che al suo Paese ha case, terreni e soldi, perché dovremmo dare loro dei ...

Salvini : «Tria rispetti il contratto. Sì all'ingresso del Tesoro in Alitalia. Giustizia - M5S stia ai patti» : «Su Alitalia sono assolutamente d'accordo con Di Maio e con l'ingresso del Tesoro nella compagnia aerea. Non possiamo far comprare Alitalia dal primo straniero che passa». Matteo...

Salvini : 'Tria rispetti il contratto. Sì all'ingresso del Tesoro in Alitalia. Giustizia - M5S stia ai patti' : 'Abbiamo tempo fino a sabato per chiudere', fa notare, 'e speriamo di non avere altre sorprese da altri uffici con altri geni dell'economia'. I soliti tecnici, un po' cacadubbi un po' forse quinte ...

SALVINI SMANTELLA MODELLO RIACE : LUCANO - "CREDO A Giustizia"/ Ultime notizie migranti - De Magistris "vergogna" : SALVINI SMANTELLA MODELLO RIACE: migranti trasferiti. Ultime notizie, il sindaco LUCANO replica “Credo nella giustizia". Il Viminale chiude il sistema della cittadina calabrese(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 09:32:00 GMT)

Salvini : «Tria rispetti il contratto. Sì all'ingresso del Tesoro in Alitalia. Giustizia - M5S stia ai patti» : «Su Alitalia sono assolutamente d'accordo con Di Maio e con l'ingresso del Tesoro nella compagnia aerea. Non possiamo far comprare Alitalia dal primo straniero che passa». Matteo...

Salvini smantella modello Riace : migranti trasferiti/ Ultime notizie - Lucano replica “Credo nella Giustizia" : Salvini smantella modello Riace: migranti trasferiti. Ultime notizie, il sindaco Lucano replica “Credo nella giustizia". Il Viminale chiude il sistema della cittadina calabrese(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 08:21:00 GMT)

Vilipendio : indagini su Salvini - Grillo e Di Battista padre - ok da ministero Giustizia : Vilipendio al Capo dello Stato, si indaghera' su Salvini e altri personaggi politici e non solo finiti nel mirino di diverse procure della repubblica per dichiarazioni ritenute offensive del decoro del Presidente Mattarella. Oltre al vicepremier e leader della Lega, chiamato oggi a rispondere della frase “magistratura schifezza” pronunciata nel 2016 per commentare alcune vicende giudiziarie che lo avevano indignato, le inchieste riguarderanno il ...

Vilipendio : indagini su Salvini - Grillo e Di Battista padre - ok da ministero Giustizia : Vilipendio al Capo dello Stato, si indagherà su Salvini e altri personaggi (politici e non solo) finiti nel mirino di diverse procure della repubblica per dichiarazioni ritenute offensive del decoro del Presidente Mattarella. Oltre al vicepremier e leader della Lega, chiamato oggi a rispondere della frase “magistratura schifezza” pronunciata nel 2016 per commentare alcune vicende giudiziarie che lo avevano indignato, le inchieste riguarderanno ...

Giustizia - Bonafede firma l'autorizzazione a procedere contro Salvini e Grillo : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha comunicato su Facebook di aver firmato l'autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e contro il fondatore dei 5 Stelle, Beppe Grillo, per offese al capo dello Stato. Firmate anche altre 7 autorizzazioni. "Diverse Procure italiane, infatti, hanno chiesto al Guardasigilli - scrive Bonafede - di poter avviare alcuni ...

Il decreto Salvini rivoluziona la Giustizia sportiva. Giorgetti : 'Decide subito il Tar' : E' un mondo che deve dare un esempio all'esterno. I bilanci? D'ora in poi la certificazione non sarà affidata a un qualsiasi revisore, ma ad una società sotto vigilanza della Consob e che andrà ...