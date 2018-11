Giustizia | altro siluro sulla maggioranza Di Maio ai suoi | salta tutto

ilgiornale

(Di domenica 4 novembre 2018) "U na bomba atomica sui processi": non usa eufemismi, la ministra neo-leghista Giulia Bongiorno, per sbarrare la strada all'ultimo attacco contro lo Stato di diritto del M5s, l'abolizione della prescrizione. E lo scontro nellasale rapidamente di toni, con il ministro dellaBonafede che addirittura minaccia reazione popolari se la Lega provasse a fermarlo: "La bomba atomica che rischia di esplodere è la rabbia dei cittadini", è l'avvertimento.Dall'abolizione della prescrizione al linciaggio di piazza il passo sembra dunque breve, nel fosco immaginario pentastellato. "Parole e toni preoccupanti", denuncia da Forza Italia la capogruppo Mariastella Gelmini.Il niet della Lega, per ora, sembra assai fermo, e non riguarda solo la prescrizione: il capogruppo del Carroccio in commissione, Igor Iezzi, boccia anche uncapitolo del cosiddetto decreto ...