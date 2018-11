Giulia Bongiorno | scontro con il M5s sulla prescrizione | ora il governo rischia di saltare

Prescrizione. Giulia Bongiorno spiega i grossolani errori grillini : Fare politica è difficile. Amministrare una Nazione è ancora di più soprattutto se il politico grillino è impreparato e non

Giulia Bongiorno ferma i 5 Stelle. "Stop prescrizione sarebbe bomba atomica" : "Sono molto preoccupata, perché bloccherebbe il sistema". Intervenendo a L'Intervista con Maria Latella, su Sky Tg24, il ministro della P.A. Giulia Bongiorno si schiera con forza contro l'emendamento presentato dai 5 Stelle che punta a sospendere la prescrizione in presenza della sentenza di primo grado."Bloccare la prescrizione dopo il primo grado significa mettere una bomba atomica nel processo penale. Non ci sarebbero più ...

Gli occhi della Lega su Roma. Giulia Bongiorno : "Servono più regole e legalità - basta degrado" : Giulia Bongiorno, ministro leghista della Pubblica amministrazione, vede un'amministrazione targata Lega nel futuro di Roma. "Io - spiega Bongiorno intervistata da 'La Stampa' - sono palermitana, se in passato mi avessero proposto una partecipazione alla Lega Nord avrei risposto di no"."A queste elezioni mi sono candidata invece con la nuova Lega: condivido pienamente la necessità di regole, rigore e Legalità. Questo tipo di Lega ...

Giulia Bongiorno frega i furbetti del cartellino : le impronte per costringerli a lavorare : Al consiglio dei ministri di stasera Giulia Bongiorno si presenta con un bastone e due carote per i dipendenti pubblici e i loro sindacati. Gli ortaggi sono i soldi per il rinnovo dei contratti , ...

Giulia Bongiorno sul fine vita - schiaffo ai politici nullafacenti : 'Scelgo io come morire' : 'Dobbiamo rispettare e onorare la richiesta della Consulta. E impegnarci a fare una legge saggia che lasci alcuni margini di autodeterminazione', premette Giulia Bongiorno in un'intervista a ...

Ministro Giulia Bongiorno : 'Troveremo le risorse per il contratto statali' : Ministro Giulia Bongiorno, sulla pace fiscale il governo è arrivato a un passo dalla crisi. Oggi è previsto un consiglio dei ministri. Troverete una soluzione? 'Certo. Matteo Salvini ha detto che è ...

Giulia Bongiorno : "Sarebbe facilissimo tagliare i fannulloni nelle pubbliche amministrazioni e avere consenso politico" : "Sarebbe facilissimo tagliare i fannulloni nelle pubbliche amministrazioni e avere consenso politico. Siccome la reputazione che ha la Pubblica amministrazione è pessima, un ministro che pensa solo ai consensi taglia e fa bella figura". Lo ha detto il ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, rispondendo alle domande di Riccardo Iacona nella puntata di 'Presa diretta' intitolata 'Burocrazia al ...

Rinnovo CCNL Pubblica Amministrazione - incontro urgente con il ministro Giulia Bongiorno : Come si legge in una nota congiunta diffusa dalla Flc-Cgil, i sindacati CGIL, CISL e UIL hanno chiesto al ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, in vista della legge di bilancio 2019, un incontro di merito sulle politiche del lavoro pubblico, settori dell’Amministrazione e dell’Università e Ricerca. Rinnovo contratto, i sindacati chiedono incontro urgente con il ministro della PA, Giulia Bongiorno I sindacati ritengono che ...

Giulia Bongiorno smonta le balle di Gino Strada sull'immigrazione : 'Anche l'Europa...' : Anche questa Europa 'di solito non benevola con Matteo Salvini ' si è accorta che il 'provvedimento su rimpatri, tempi e procedure, segna uno spartiacque tra un prima, di caos e illegalità, e un dopo ...

Giulia Bongiorno - un trionfo : sparare ai ladri in casa - il sondaggio che la incorona : Il sondaggio Noto illustrato da Il Giorno mostra quanto il decreto sicurezza vada nella giusta direzione, quella voluta dagli italiani. Perchè il 52% degli intervistati si dice favorevole alla ...

Alessia Morani - il disastro contro Giulia Bongiorno : 'E allora Pistorius...' - suicidio sulla legittima difesa : Se non ci fosse, Alessia Morani andrebbe inventata. Ogni giorno, infatti, la piddina ci regala uscite improvvide, spesso davvero comiche , o disastrose, fate voi, . L'ultima riguarda il suo '...

Giulia Bongiorno : 'Chi è in casa è giusto che spari per difendersi' : "Credo che tutti sappiano - ha aggiunto il ministro - che ho un'esperienza professionale fuori dalla politica e tornerò al mio lavoro. Non ho nella testa di prendere voti con le assunzioni". "Con il ...