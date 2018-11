Giulia Bongiorno è scontro con il Movimento 5 Stelle sulla prescrizione

blogitalia.news

: Nel Governo è guerra tra ministri. Giulia #Bongiorno gela il guardasigilli #Bonafede sul blocco della prescrizione… - pinapic : Nel Governo è guerra tra ministri. Giulia #Bongiorno gela il guardasigilli #Bonafede sul blocco della prescrizione… - TgLa7 : Giustizia, Giulia #Bongiorno: sospensione della #prescrizione 'al primo grado di giudizio è una bomba nucleare sul… - MariaLatella : SKY TG24: GIULIA BONGIORNO DOMANI A “L’INTERVISTA DI MARIA LATELLA” -

(Di domenica 4 novembre 2018)pronta ad opporsiquestione “”, il governo vacilla La frenata di– “una bomba atomica sul processo” – e sul reddito di cittadinanza per “le imprese e non ai cittadini” ha mandato nel panico il. Per i grillini lo stop ai loro due cavalli di battaglia equivale a una violazione del contratto di governo, che ora rischia di saltare. Il 3 novembre laha dichiarato in una intervista a Maria Latella su SkyTg24 di essere “molto preoccupata” per la “sospensione dellaal primo grado di giudizio” come vuole il M5s. “sbaglia”, ha replicato il Guardasigilli Alfonso Bonafede – la bomba atomica che rischia di esplodere è la rabbia dei cittadini di fronte all’impunità”. POTREBBE ...