Ginnastica | Mondiali 2018 | l’Italia lotta | Lara Mori sfiora la finale Le azzurre

(Di domenica 4 novembre 2018) Dovevano essere deidi transizione e così è stato. L’Italia femminile non poteva coltivare grandissime ambizioni in questa rassegna iridata che si è disputata al termine di una stagione infarcita davvero da troppi infortuni per i nostri colori: i tanti problemi fisici hanno ridotto all’osso la rosa a disposizione del DT Enrico Casella che si è trovato a fare di necessità virtù, spedendo a Doha un quintetto che non era certamente quello ottimale anche se gli elementi scesi poi in pedana erano assolutamente meritevoli della convocazione. Lehannoto, hanno gareggiato dando davvero l’anima, in qualifica sono purtroppo arrivati degli errori che ci hanno impedito di andare oltre il 12esimo posto ma nel complesso ci si può ritenere soddisfatti per l’atteggiamento dimostrato all’Aspire Dome e per come la formazione è riuscita a difendersi con ...