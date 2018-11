Ginnastica | Mondiali 2018 | che Italia torna da Doha? L’agognata medaglia e il mirino

oasport

: Italia sul podio dopo 8 anni! Complimenti a Marco Lodadio che proprio martedì ho avuto il piacere di incontrare in… - matteosalvinimi : Italia sul podio dopo 8 anni! Complimenti a Marco Lodadio che proprio martedì ho avuto il piacere di incontrare in… - repubblica : Ginnastica artistica, Mondiali: Italia maschile sul podio dopo 8 anni, Lodadio bronzo negli anelli - ItalianAirForce : ?? Complimenti all'Aviere Scelto Marco Lodadio del Centro Sportivo dell'#AeronauticaMilitare che si è aggiudicato la… -

(Di domenica 4 novembre 2018) L’con unadaidiartistica e già questa è una notizia perché non succedeva da ben cinque anni (argento al corpo libero di Vanessa Ferrari ad Anversa 2013). Marco Lodadio ci ha riportati ai piani alti della Polvere di Magnesio grazie a un pregevole esercizio agli anelli che l’ha catapultato nella storia della nostra Polvere di Magnesio e ha scritto una pagina importante, evitando un nuovo zero nel medagliere e ridestando l’intero movimento che a dire il vero non era atterrato acon grandissime ambizioni, eccezion fatta per la fiducia riposta nei confronti del laziale che infatti non ha deluso le aspettative della vigilia e ha addirittura fatto subito centro. Il 26enne è tra i tre migliori anellisti del Pianeta e i fenomeni Petrounias e Zanetti (cioè gli ultimi due Campioni Olimpici) non sono nemmeno così lontani, segno ...