Giampaolo duro con la sua Sampdoria | “non accetto una sconfitta così”

(Di domenica 4 novembre 2018)ha parlato delladella suacontro il Torino, la squadra doriana ha perso 1-4 a Marassi “Il Torino ci è stato superiore, hanno vinto tutte le respinte e le deviazioni su gioco aereo. Sulla profondità sono stati pericolosi. Lava accettata, non va accettata nel numero di gol. Una squadra che vuole puntare in alto non può prendere quattro gol in casa”.bacchetta la suaai microfoni di Skysport dopo la debacle del pomeriggio contro il Torino che ha vinto a Marassi per 4-1. Il tecnico prosegue nella sua analisi della gara: “Devo dare credibilità al gruppo, che è un gruppo serio e che lavora bene. Bisogna migliorarsi e sfidare le altre a viso aperto, il resto sono chiacchiere. In 27/28 partite può succedere di tutto. Bisogna essere concreti e lucidi, ma soprattutto seri. È il valore più importante. Oggi abbiamo dimostrato buona ...