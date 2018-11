Già mod per Fallout 76 | anche prima dell’uscita | come cambiano il gioco

Snowboard - Coppa del Mondo Modena-Skipass 2018 : decimo posto per Alberto Maffei nel Big Air. Successo per i giapponesi Takeru Otsuka e Reira Iwabuchi : Alberto Maffei chiude al decimo posto la gara di Big Air a Modena-Skipass per la Coppa del Mondo di Snowboard. Il 23enne azzurro, che si era qualificato con il quinto posto in batteria, non è riuscito a brillare nell’atto conclusivo, realizzando solamente uno score di 22.75 nella run 2. Erano stati invece eliminati nelle qualificazioni tutti gli altri italiani in gara. Successo per il giapponese Takeru Otsuka, che si impone con il punteggio di ...

Volley - Champions League 2018-2019 : sorteggiati i gironi. Civitanova e Modena nello stesso gruppo - Perugia con Dinamo e Arkas : A Budapest (Ungheria) sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2018-2019 di Volley maschile. Le 20 squadre partecipanti alla massima competizione continentale per importanza sono state suddivise in cinque gironi da quattro formazioni ciascuno, le prime cinque classificate e le tre migliori seconde si qualificheranno ai quarti di finale. Urna non troppo benevola per le squadre italiane. Civitanova e Modena sono state inserite nello ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : Alessandro Piccinelli e Giulio Pinali - che rivelazioni! Tra Perugia e Modena - 21enni vincitori : Alessandro Piccinelli e Giulio Pinali sono le grandi rivelazione della quarta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Il turno infrasettimanale, infatti, ha promosso in maniera inattesa questi due giovani che hanno giganteggiato da titolari vestendo la casacca di due squadre che lottano per lo scudetto: il libero ha sostituito l’infortunato Massimo Colaci nel big match tra la sua Perugia e ...

La Confessione - Oscar Farinetti su Nove : “Scioccato dal modo di governare di Di Maio - festeggia il deficit e l’assistenzialismo” : Dopo un ottimo giudizio Matteo Renzi definito “un fuoriclasse”, una piena bocciatura di Luigi Di Maio. Oscar Farinetti, intervistato da Peter Gomez a La Confessione, in onda su Nove venerdì 2 Novembre alle 23, è “francamente scioccato dal modo di governare questo Paese e dall’idea di aver fatto le cose” dell’attuale ministro dello Sviluppo economico. Spiega il patron di Eataly: “Tu non puoi festeggiare…Sa che mi hanno ...

Skipass 2018 a Modena - l'inaugurazione con Sofia Goggia e Michela Moioli : Sabato 3 e domenica 4 140 atleti provenienti da tutto il mondo si sfideranno nella gara del Big Air , VIDEO , . LEGGI ANCHE Il prgramma di Skipass

Volley - SuperLega 2018-2019 : quarta giornata. Modena e Trento rispondono a Perugia - Monza vola : Dopo la schiacciante vittoria di Perugia contro Civitanova nel big match del primo pomeriggio, si è completata la quarta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile che ha beneficiato di questa giornata di festa per disputare il primo turno infrasettimanale della stagione. Modena infila la quarta vittoria consecutiva surclassando l’impotente Milano nella bolgia del PalaPanini e si porta a una sola ...

La denuncia dell'ex modella sfigurata dalla chirurgia : 'Neanche un euro di risarcimento' : I danni subiti sono irreversibili e segneranno per sempre il suo volto. Non sono stati causati dal gesto criminale di un uomo che non accettava di essere stato lasciato e si è vendicato gettando acido sulla donna 'amata', come purtroppo è accaduto in altri casi, ma da un chirurgo estetico. Da modella all'apice della professione, Cristina Guidetti, originaria di Modena, oggi 45enne, gli aveva affidato il compito di correggere piccole imperfezioni ...

Autogol Romagnoli - il Genoa pareggia in modo rocambolesco sfruttando un errore di Bakayoko [VIDEO] : Autogol Romagnoli – Dopo un inizio di ripresa più che positivo con due occasioni costruite con Higuain e lo stesso Romagnoli, il Milan ha subito il pareggio del Genoa in maniera abbastanza rocambolesca. Ciò non toglie che la premiata ditta Bakayoko-Rodriguez non abbia grandi responsabilità. Soprattutto il centrocampista, che si concede il lusso di palleggiare in area consegnando un pallone scomodo al compagno impacciato. Poi Kouamè è ...

"Io - sfigurata da un intervento di chirurgia estetica e mai risarcita". Lo sfogo di un'ex modella : sfigurata dopo un intervento di chirurgia estetica e senza ricevere "nemmeno un euro di risarcimento". Cristina Guidetti, ex modella modenese di 45 anni, ha parlato per la prima volta della vicenda che ha segnato per sempre la sua vita, dopo la condanna, avvenuta due settimane fa, del chirurgo Massimo Rambotti, 62 anni, il quale la sottopose, in una clinica privata di Padova, il 31 gennaio del 2012 ad un intervento di resurfacing, un trattamento ...

Moto3 - GP Malesia 2018 : penultimo atto della saga ‘Martin vs Bezzecchi’ - attenzione però al terzo incomodo Di Giannantonio : E dopo lo splendido scenario di Phillip Island (Australia), è la volta di Sepang (Malesia), penultimo atto del Mondiale 2018 di Moto3. Nella minima cilindrata, contrariamente a quanto è accaduto e sta accadendo nelle altre due classi, il campionato è aperto a tre piloti. La corsa australiana infatti ha sorriso a Fabio Di Giannantonio (terzo nella classifica iridata), ora distante solo 20 lunghezze da Jorge Martin, leader della graduatoria ...

Ex modella sfigurata dalla chirurgia : ANSA, - MODENA, 31 OTT - "Dopo quella operazione sono rimasta sfigurata, riportando sul mio volto delle cicatrici che resteranno per sempre, nonostante i 42 trattamenti affrontati successivamente, che ...

Scherma Modica derubata di pullmino e attrezzature sportive a Foggia : La Conad Scherma Modica ha subìto il furto del pullmino e dell'attrezzatura sportiva che vi era contenuta. E' accaduto a Foggia in occasione della trasferta degli atleti Modicani. Il gruppo di atleti ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : terza giornata - Perugia batte Trento! Civitanova espugna Verona - ok Modena : Oggi si è completata la terza giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Dopo il successo di Latina su Milano nell’anticipo di ieri, domenica spettacolare con tanti scontri diretti che hanno regalato diverse emozioni. Perugia e Civitanova rimangono le uniche squadre a punteggio pieno, tallonate da Modena a una sola lunghezza di distanza mentre è arrivata la prima sconfitta stagionale per ...

