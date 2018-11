Gf Vip | Monte e Sala fanno un brutto scherzo a Ivan Cattaneo E i bisogni finiscono fuori

Gf Vip - Francesco Monte chiede scusa a Giulia : “Non voglio farti stare male” : Francesco e Giulia del Gf Vip: arrivano le scuse dopo la litigata nella notte Francesco Monte ha chiesto scusa a Giulia Salemi. Ormai le loro giornate passate al Gf Vip 2018 sono fatte da tira-e-molla continui e i telespettatori sono sempre più confusi: a Francesco piace davvero la ragazza? Un punto di domanda che ha […] L'articolo Gf Vip, Francesco Monte chiede scusa a Giulia: “Non voglio farti stare male” proviene da Gossip e ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte e Giulia Salemi - notte della pace : «Sei come un tornado» : Dopo l'ennesima lite e il chiarimento definitivo, il Grande Fratello Vip ci mette lo zampino e prova a far riappacificare Francesco Monte e Giulia Salemi con una sorpresa. Arriva un...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e Giulia Salemi 'condannati' : 'Sapete cos'è meglio che vedere loro?' : La turbolenta relazione tra Giulia Salemi e Francesco Monte continua a tenere banco dentro la casa del Grande Fratello Vip . Malgrado i continui tentativi della produzione di far emergere questa nuova ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte riceve un messaggio dalle fan : Francesco Monte riceve un messaggio dai fan al GF Vip Fin dalla prima edizione, il Grande Fratello Vip dall’opportunità ai fan del reality show di Ilary Blasi di poter comunicare con i propri beniamini. Ovviamente, i sostenitori non possono entrare all’interno della casa più spiata d’Italia. O almeno letteralmente. Ma possono inviare, a proprie spese, degli aerei con dei messaggi da recapitare ai protagonisti del programma. ...

GF Vip : Francesco Monte ‘lascia’ definitivamente Giulia : “Non mi innamorerò mai di te” e lei scoppia a piangere. Guarda il VIDEO : E dopo diverse friendzonate più o meno delicate, oggi è arrivata quella definitiva. Francesco Monte ha detto a Giulia Salemi che non si innamorerà mai di lei e che prova solo attrazione fisica. Oggi... L'articolo GF VIP: Francesco Monte ‘lascia’ definitivamente Giulia: “Non mi innamorerò mai di te” e lei scoppia a piangere. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - Ela Weber contro Francesco Monte. Il consiglio a Giulia Salemi : 'Non ti sottomettere...' : La lite tra Giulia Salemi e Francesco Monte è sempre all'ordine del giorno nella casa del Grande Fratello Vip . Nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 novembre, i due si sono ritrovati a discutere in ...

Grande Fratello Vip 3 - nuovo scontro tra Francesco Monte e Giulia Salemi : "Non permettergli di trattarti così, sei un fiore e chi fa piangere un fiore fa morire un po' il mondo", le dice. Successivamente l'influencer si chiude in un silenzio che non preannuncia niente di ...