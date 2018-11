Germania | Baviera | accordo della Csu con i Liberi elettori

Germania - mal di Baviera : fiducia investitori ai minimi dal 2012 : Stando alle ultime rilevazioni, l'indicatore relativo alle aspettative di crescita dell'economia tedesca è piombato dai -10,6 punti di settembre ai -24,7 di ottobre, il livello più basso dall'agosto ...

Germania - perché la Baviera può cambiare la geografia politica d'Europa : Il risultato storico per i Verdi e la deludente frenata per i nazionalisti anti immigrati della Afd, cambiano il segno del tracollo della Csu e della Spd

ELEZIONI Germania/ La Baviera manda un avviso di sfratto a questa Europa : In Baviera la Csu scende al 37%, La Spd crolla dal 20,6% al 9,6, i Verdi salgono al 17,7% e l'AfD con il 10% entra nel parlamento del Land. Le conseguenze europee. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Il voto in GERMANIA del 14 ottobre è più pericoloso del Def italiano, di G. Da RoldSCENARIO/ ELEZIONI Baviera, lo spintone alla Merkel che cambia l'Europa, di G. Sapelli

Germania - voto in Baviera : crollo di Csu e Spd. Verdi secondo partito : Nove milioni e mezzo di bavaresi sono stati chiamati alle urne in questa domenica 14 ottobre 2018, che segna con tutta probabilità una data chiave nella storia del Landtag più ricco di tutta la Germania. I dati sull’affluenza registrano una partecipazione del 72,4 %, quasi dieci punti in più delle elezioni precedenti. Stando alle prime proiezioni l...

Germania : exit poll Baviera - i Verdi sono seconda forza. Crollano Csu e Spd : Si conferma la grande ascesa dei Verdi, che con il 19% dei consensi conquistano la palma di seconda forza politica del più ricco Land del Paese configurandosi come la forza cruciale intorno alla ...

Germania - voto in Baviera : crollo di Csu e Spd. Verdi secondo partito : Sotto quella soglia, si sarebbe entrati in acque inesplorate, con la messa in discussione della presidenza del partito e della linea politica futura. Il risultato del 35,5 offre qualche margine in ...

Germania - aperti i seggi in Baviera : 9 - 5 milioni di elettori alle urne - si teme un terremoto politico : Stando agli ultimi sondaggi, il partito guidato dal ministro dell'Interno Horst Seehofer, ramo locale della Cdu di Angela Merkel, non supererebbe il 33-34% dei consensi. Grande incertezza e preoccupazione a Berlino

Germania : aperti i seggi in Baviera - 9 - 5 milioni alle urne. Csu teme sconfitta storica : Si sono aperti stamani in Baviera le operazioni di voto per l'elezione del Parlamento locale, in una consultazione che secondo i sondaggi presenta molte incognite che si potrebbero ripercuotere sugli ...

Germania - aperti i seggi in Baviera : 9 - 5 milioni alle urne : Si sono aperte in Baviera le operazioni di voto per l'elezione del Parlamento locale, in una consultazione che secondo i sondaggi presenta molte incognite che si potrebbero ripercuotere sugli ...

Germania - oggi le elezioni in Baviera : In ascesa i Verdi, che con il 19% dei consensi diventerebbero la seconda forza politica del Land, tradizionalmente conservatore.Con la Spd in calo di circa 12 punti, il panorama politico bavarese ...

Germania - oggi le elezioni in Baviera : 8.30 Oltre 9 mln e mezzo di cittadini sono chiamati oggi al voto in Baviera, il Land più ricco della Germania. Un sondaggio dell'istituto Forschungsgruppe Wahlen dà la Csu, partito fratello della Csu della cancelliera, Merkel, intorno al 34% dei consensi, in calo di circa 15 punti rispetto a 5 anni fa. In ascesa i verdi, che con il 19% dei consensi diventerebbero la seconda forza politica del Land, tradizionalmente conservatore.Con la Spd in ...

Germania - Baviera al voto - rischio terremoto a Berlino e in Ue : I Verdi sarebbero anche la scelta di parte dell'elettorato liberale, stanco delle beghe interne della Csu e non in sintonia con lo spostamento a destra della politica sui migranti.Cifre che segnalano ...

Germania - sondaggio Baviera : Csu in caduta libera - ascesa dei Verdi. Male i populisti : ... è quello dei Verdi, che continuano la loro eccellente tendenza crescendo di un altro punto al 18%, posizionandosi così come seconda forza politica del Land meridionale superando la Spd, ferma all'11%...

