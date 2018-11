Frosinone | Longo | meritavamo vittoria

Serie A Frosinone - Longo : «Con il Parma per noi è una finale» : Degli emiliani c'è da temere l'attacco della profondità" La Cronaca Classifica Serie A Tutto sul Frosinone

Frosinone - Longo : “Miglioramenti sotto molti aspetti - ora serve continuità” : Il Frosinone comincia a raccogliere i frutti del suo lavoro. Questo in sintesi quanto ha detto il tecnico della squadra Moreno Longo intervenuto al programma Radio Anch’io Sport. Il tecnico dei ciociari ha commentato così il 3-0 ottenuto ieri sul campo della Spal: “Visto l’andamento iniziale della squadra in questo campionato, poteva essere un risultato impensabile prima della partita; ma devo dire che i ragazzi erano in ...

Serie A Frosinone - Longo : «Vittoria dedicata al nostro Presidente» : FERRARA - Queste le parole di Moreno Longo ai microfoni di Sky Calcio Show, dopo il colpaccio esterno contro la Spal: ' Siamo felici per questa vittoria dopo un periodo di sofferenza e tante ...

Serie A Frosinone - Longo : «Spal? Possiamo fare punti» : Frosinone - "La Spal è cresciuta di qualità in questi anni, è diventata una realtà della Serie A. Dovremo fare attenzione al loro modo di fare calcio, propositivo e con individualità di spicco. ...

Serie A Frosinone - Longo : «Dovremo essere agguerriti e propositivi» : Frosinone - Giornata di conferenza stampa per Moreno Longo . Come arriva il Frosinone al fondamentale scontro salvezza contro l' Empoli ?: " Voglio pensare positivo, con il ritiro abbiamo migliorato ...

Serie A Frosinone - Longo attende il rientro di Campbell : Frosinone - Da ieri il Frosinone è tornato nella sede del ritiro romano del Mancini Park Hotel per preparare la delicata sfida che domenica li vedrà ospitare al l' Empoli . Ancora assenti i quattro ...

Serie A Frosinone - Stirpe : «Non cambierò Longo fino a quando sarà difendibile» : Per politica consolidata della Società - prosegue - voglio ricordare che non rinnoviamo contratti, a meno che non ci siano fuoriclasse, a giocatori attorno ai 30 anni. In questo caso noi chiamiamo i ...

Frosinone - rinnovata la fiducia a Longo. Ma il ritiro continua : Moreno Longo confermato, per il momento,, ma il Frosinone andrà di nuovo in ritiro: l'ha deciso il club giallazzurro dopo l'ultima sconfitta di venerdì di Torino, la settima in otto gare,: partita in ...

Frosinone - Longo ci crede ancora : “Continuo a lavorare a testa bassa” : Al termine della combattutissima gara tra Torino e Frosinone, Moreno Longo, allenatore dei ciociari, si è presentato ai microfoni di Sky. L’ex Torino tutto sommato è sembrato ottimista, nonostante il periodo decisamente negativo per la sua squadra e le voci sul suo esonero sempre più pressanti, sostenendo come stasera siano stati evidenziati dei segnali positivi: “Quando i risultati non vengono è normale essere messi in ...

Torino-Frosinone - Longo : “Esonero? Prenderei atto a malincuore” : Torino-Frosinone 3-2, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Moreno Longo, tecnico del Frosinone, ha parlato della sconfitta subita sul campo del Torino: “Ringrazio il pubblico granata per l’accoglienza, fa sempre piacere tornare qui: c’è un legame forte che ci accomuna e che mi ha fatto crescere. La partita si è […] L'articolo Torino-Frosinone, Longo: “Esonero? Prenderei ...

Serie A Frosinone - Longo : «Dovremo essere attenti e cinici» : Frosinone - Partita difficile per il Frosinone di Moreno Longo . Nell'anticipo del venerdì, infatti, i giallazzurri faranno visita al Torino , ex squadra del tecnico ciociaro. Questa la sua idea sugli ...

Torino-Frosinone - i convocati di Longo : assente Capuano : Stasera in campo Milan e Lazio per la seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League ma il calcio non si ferma mai e già domani sera è tempo di tornare in campo con la prima partita dell’ottava giornata del campionato italiano di Serie A. Alle ore 20:30 avrà infatti in scena Torino-Frosinone allo stadio […] L'articolo Torino-Frosinone, i convocati di Longo: assente Capuano proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Frosinone - Stirpe conferma Longo e manda tutti in ritiro : Nonostante il ko con il Genoa, il quinto consecutivo, e il malinconico penultimo posto nella classifica della Serie A, Maurizio Stirpe, il presidente del Frosinone, ha deciso di confermare Moreno Longo sulla panchina del club. Stirpe conferma Longo Il patron dei ciociari ha parlato ai microfoni di Sky dichiarando: “Non dovevamo perdere con il Genoa, […] L'articolo Frosinone, Stirpe conferma Longo e manda tutti in ritiro proviene da ...

