Fortnite | perché il videogioco «spara o muori» ha conquistato il mondo

(Di domenica 4 novembre 2018) Non abbiate paura!Giocare fa beneFate attenzione all'etichetta PEGINon piratate i videogiochi, riconoscete il loro valoreFate attenzione ai giochi “free to play”Se il gioco è multiplayer, fate attenzione alla privacyIncoraggiate i ragazzi a gestire autonomamente il loro tempo (non solo quando si tratta di videogiochi)Grazie ai videogiochi si può fare pratica con l’ingleseI videogiochi possono accendere la curiosità e la fantasiaI videogiochi si possono anche “fare”Questo articolo è stato pubblicato sul numero 44 di «Vanity Fair», in edicola fino al 7 novembre. Ahari Norfleet è qui, ma non del tutto. «Scusa, qual era la domanda?». L’undicenne, con le dita che pestano i tasti e la bocca leggermente aperta, sembra quasi in trance. Come milioni di persone in tutto il, in ogni momento, è immerso in, il gioco che tiene in scacco l’intero pianeta. Gli chiedo che cosa ci sia di ...