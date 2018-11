Forte maltempo in Sicilia | dieci morti

Maltempo - criticità nel Palermitano : Forte vento nell’agrigentino : Forti piogge si stanno abbattendo in queste nel Palermitano e nell’Agrigentino. Nuova esondazione del fiume San Leonardo tra Vicari e Corleone. Ci sono allagamenti nelle campagne e nelle zone agricole del Corleonese. Tutte le strade del paese sono allagate per una bomba d’acqua che si e’ abbattuta nelle ultime ore. Allagamenti e alberi su strada anche a Carini, Terrasini e Citta’ del Mare. Intanto squadre dei vigili del ...

Allerta Meteo - violento ciclone tra Sardegna e Sicilia : è un weekend di Forte maltempo - Domenica 4 Novembre i fenomeni più estremi [MAPPE e DETTAGLI] : 1/20 ...

Weekend di Forte maltempo soprattutto al Sud : Sguardo al satellite Un minimo depressionario a sud della Sicilia si muove verso nord approfondendosi, mentre a nord delle Alpi è presente un vasto anticiclone. Tra domenica e lunedì una perturbazione atlantica entrerà sul Mediterraneo Occidentale, mentre l’alta pressione sul nord Europa si ritirerà verso est. Evoluzione meteo-Weekend Nella giornata di oggi Sabato l’attenzione andrà soprattutto in Sicilia dove è atteso visto un ...

Allerta Meteo - violento ciclone in arrivo sull’Italia nel weekend : allarme rosso in Sicilia - Forte maltempo in tutto il Sud [MAPPE] : 1/24 ...

Maltempo - Astral Infomobilità : vento Forte sulla A1 Roma-Napoli : vento forte su A1 Roma-Napoli tra Valmontone e Ceprano. Prestare attenzione. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo, Astral Infomobilità: vento forte sulla A1 Roma-Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia - Forte vento nel Ragusano e nel Trapanese : danni e disagi [GALLERY] : 1/5 ...

Sicilia : Forte maltempo anche nel week end - previsti nubifragi : Una circolazione depressionaria resterà attiva nei prossimi giorni fra il Nord-Africa e le Isole Maggiori, determinando l'afflusso di correnti instabili sulla Sicilia. L'Isola, già alle prese...

Forte maltempo in Sicilia : auto bloccate e dighe monitorate : Il Forte maltempo annunciato ieri dalla Protezione Civile della Sicilia sta interessando tutta la parte occidentale. Disagi a Palermo e Trapani.

Maltempo Sicilia : Forte pioggia a Palermo - allagamenti e auto bloccate : Piogge torrenziali dalla notte su Palermo: decine le richieste di soccorso ai vigili del fuoco. In queste ore si sono verificati numerosi allagamenti di locali a piano terra e molte auto sono rimaste bloccate in sottopassi. I pompieri sono intervenuti per liberare gli automobilisti intrappolati dall’acqua che ha trasformato le strade in fiumi e le piazze in laghi. L'articolo Maltempo Sicilia: forte pioggia a Palermo, allagamenti e auto ...

Allerta Meteo - Festa dei Santi con Forte maltempo in tutt’Italia : pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 1 Novembre - allarme arancione a Roma - Napoli - Genova e in Sicilia : Allerta Meteo – Un sistema perturbato presente sulla penisola iberica determinerà oggi sul nostro Paese un flusso di correnti umide ed instabili sulle regioni più occidentali, in estensione da domani, primo Novembre, a gran parte del territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Previsioni Meteo Novembre - Scirocco inarrestabile : altre tempeste in arrivo - Forte maltempo e caldo anomalo fino a metà mese [MAPPE] : 1/12 ...

Allerta Meteo Halloween - nuova violenta ondata di maltempo sull’Italia l’1 novembre : Festa dei Santi con Forte vento di scirocco e altri violenti temporali [MAPPE] : 1/30 ...

Allerta Meteo Estofex - nuovo round di maltempo sull’Italia occidentale : attenzione a nubifragi - grandine - Forte vento e tornado : Allerta Meteo – nuovo round di forte maltempo sull’Italia ed Estofex lancia altri pesanti avvisi. Livello di Allerta 2 per l’Italia nordoccidentale e la Francia meridionale principalmente per nubifragi. Stesso livello di Allerta per Sardegna, parti della Sicilia, Corsica e Mar Tirreno per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi. Possibili anche alcuni tornado. Livello di Allerta 1, invece, per il Marocco ...

Salgono a 9 le vittime del maltempo : ancora pioggia e Forte vento sull’Italia - l’allerta resta : Continua a flagellare l'Italia l'ondata di maltempo che da oltre 48 ore sta interessando il nostro paese con temporali e piogge torrenziali, venti oltre i cento chilometri orari e mareggiate con onde anche di sette metri che stanno sferzando le coste. E purtroppo sale ancora il bilancio delle vittime: alle sei di ieri se ne sono aggiunte altre 3: ...