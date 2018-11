Foggia | 62enne muore sbranato da due pitbull

ilgiornale

(Di domenica 4 novembre 2018) Orrore in provincia di, per la precisione nella zona rurale di San Ferdinando di Puglia, dove un uomo di 62 anni, Giovanni Camasso, è stato letteralmenteda due cani di razza.La vittima, un invalido, è stata attaccata in modo repentino dai due animali e non ha avuto tempo né modo per tentare di difendersi. Chino sul terreno per raccogliere delle erbe ai lati di una strada di campagna, ilè stato sorpreso dalla violenta aggressione dei cani.Quando l"uomo è stato ritrovato le sue condizioni erano già disperate. Trasportato in codice rosso all"ospedale di Cerignola (), a causa della gravità delle ferite e dei traumi riportati i medici hanno spinto per un suo trasferimento al Policlinico di Bari. Nonostante tutti i tentativi fatti per salvargli la vita, purtroppo, ilè deceduto due giorni più tardi.Sul corpo della vittima saranno effettuati gli ...