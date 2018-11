Flash mob delle mamme No Tap sulla spiaggia di San Foca

Prende il via a Genova la rassegna Monster Festival - maschere - Flashmob e una caccia al tesoro da brividi : ... e dà appuntamento a tutti per sabato 3 novembre nelle strade del centro cittadino, che per l'occasione saranno rallegrate da simpatici mostri e animate da spettacoli, acrobati e maghi, giocolieri. ...

Piscine - Tursi cambia la mappa : a Nervi Flash mob per la “Massa” : Anzalone: «Impossibile ristrutturarla”, cerchiamo un’area diversa dove realizzare un impianto più grande». A Multedo sorgerà un palazzetto al posto della vasca

Milano. In piazza Scala il Flash mob contro la tratta di esseri umani : Con centinaia di palloncini colorati Milano dice no alla tratta di essere umani. Lo fa con un flash mob organizzato

Aborto - Flash mob 'Non una di meno' a Milano Cadorna : flash mob delle attiviste di 'Non una di meno', a Milano, alla stazione di Cadorna in vista della manifestazione nazionale prevista per oggi pomeriggio a Verona 'Molto più di 194'. Sventolando ...

Aborto - Flash mob "Non una di meno" a Milano Cadorna : flash mob delle attiviste di 'Non una di meno', a Milano, alla stazione di Cadorna in vista della manifestazione nazionale prevista per oggi pomeriggio a Verona 'Molto più di 194'. Sventolando ...

Baglio-Zannola : partecipi a Flashmob ‘no limite 50 km/h’ su Colombo : Roma – “Da un anno e mezzo sulla Colombo i limiti orari impongono agli automobilisti di non superare i 50 km orari e sono chiuse una serie di complanari per il problema delle radici. Decisioni che dovevano essere temporanee per avviare i lavori di messa in sicurezza dell’importante arteria che collega Roma al mare”. “Ma di lavori sulla Colombo se ne sono visti pochissimi e quelli fatti sono stati piu’ che ...

Non una di meno - Flash mob in piazza Matteotti contro ddl Pillon e registro delle famiglie : 'Difendiamo la 194' : "Il 28 settembre scendiamo in piazza in molte città italiane e nel mondo per levare un grido di solidarietà alle donne argentine e a tutte quelle che non possono ancora scegliere se e quando ...

Maneskin - Flash mob a Piazza del Popolo a Roma e concerto a sorpresa. Domani esce Torna a casa : Sorpresa Maneskin, il gruppo rivelazione di XFactor è protagonista di un flash mob a Piazza del Popolo a Roma con concerto a sorpresa per lo stupore dei tanti fans. Domani, infatti, esce il nuovo ...

Flash mob green al Festival delle Aree Protette : ... mentre nel Parco di Paneveggio Pale di San Martino si sono dati appuntamento coloro che hanno voluto far parte della fila indiana più lunga al mondo di persone scalze in montagna. "Si sa: si ama e ...

pat * grande successo per i Flash mob del Festival delle Aree Protette : A piedi nudi - abbracciando gli alberi - : La manifestazione ha offerto un programma ricco di convegni, incontri, spettacoli, escursioni, e due appuntamenti molto particolari, che hanno avuto eco non solo fra i confini trentini, ma anche a ...

FdI - deputati sbagliano il Flash mob per Orban : Fratelli d'Italia voleva esprimere la sua solidarietà nei confronti di Viktor Orban, il presidente ungherese alle prese con le sanzioni provenienti dal Parlamento Europeo. I deputati del partito guidato da Giorgia Meloni, contrari alle sanzioni europee ai danni di Orban, hanno improvvisato un flash-mob - una pratica che stanno provando a ripetere in diverse occasioni - per solidarizzare con il presidente ungherese, o meglio, per dirla con le ...