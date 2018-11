Fiume in piena travolge una villetta | due famiglie sterminate Dieci morti in provincia

Maltempo - 10 morti nel Palermitano - anche due bambini. Villa sommersa dal Fiume in piena. Nuova allerta in 6 regioni : Il Maltempo causa una vera e propria strage in Sicilia: nove persone, tra cui donne e bambini, sono morti in una Villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) a causa dell'esondazione del...

Maltempo - 10 vittime in provincia di Palermo. A Casteldaccia due famiglie sterminate dal Fiume in piena : Casa travolta dall'esondazione del Milicia: tra le 9 vittime due bambini di 1 e 3 anni e un ragazzo di 15. Un morto a Vicari, a Corleone disperso un medico di 40 anni

Maltempo - allerta per l’onda di piena del Fiume Sarno a Castellammare di Stabia - Scafati e Pompei : Popolazioni in allarme per l’attesa onda di piena del fiume Sarno, gia’ esondato a poche centinaia di metri dalla foce, in via Ripuaria, a Castellammare di Stabia (Napoli). Il letto del fiume e’ ostruito dagli alberi caduti al confine tra Scafati e Pompei. L’ostacolo ha frenato rifiuti e arbusti trascinati dalla furia delle acque, creando una diga che ha fatto crescere il livello del Sarno portandolo ai livelli di guardia ...

Maltempo Lazio : piena del Fiume Aniene - danni all’antico ponte romano “San Teodoro” : A seguito della piena del fiume Aniene dello scorso 29 ottobre, il Sindaco di Trevi Nel Lazio Silvio Grazioli, ha effettuato insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Pietro Salvatori un sopralluogo per verificare i danni subiti dall’antico ponte romano “San Teodoro”. Il ponte di S. Teodoro si compone di 2 fornici e risale all’epoca romana, è un luogo simbolo di grande importanza per Trevi. Il ponte prese questo nome, perché vi era in adiacenza ...

Maltempo - lo Scirocco continua a flagellare l’Italia : 2 dispersi in Sicilia - nuova disastrosa frana a Belluno e la piena del Fiume Po inizia a fare paura [LIVE] : E’ un’altra giornata di forte Maltempo sull’Italia, con lo Scirocco che alimenta forti venti, piogge, temporali e anche un caldo anomalo che diventa davvero clamoroso per il mese di Novembre. Stamattina il vento proveniente dal Nord Africa ha raggiunto raffiche di 104km/h a Lampedusa, 72km/h a Falcone, 67km/h a Palermo, 66km/h a Viterbo, 61km/h a Trapani, 58km/h a Tivoli, 57km/h a Napoli, 56km/h ad Avellino, Rieti, Rocca Priora ...

Le foto della piena del Fiume Argens - in Francia : Ha allagato i campi, le case e le vigne vicine e costretto 600 persone a lasciare le loro case The post Le foto della piena del fiume Argens, in Francia appeared first on Il Post.

Maltempo - AIPo : allerta per nuova piena del Fiume Po in Piemonte : “La piena sviluppatasi lungo il fiume Po si va propagando nel tratto mediano e terminale dell’asta fluviale con valori di ordinaria criticità (superamento della soglia 1) nell’arco delle prossime 24/48 ore”: lo rende noto l’Agenzia Interregionale per il fiume Po. “Nelle prossime 24/36 ore è previsto un nuovo incremento dei livelli nel tratto Piemontese del Po, a causa delle precipitazioni avvenute nel settore occidentale ...

