Filippo Timi torna a teatro con un Cuore di Vetro in Inverno | allegoria pop di un

(Di domenica 4 novembre 2018) Il primo applausolo riceve tre secondi netti dopo essere entrato in scena, vestito da sposa, con la barba incolta sotto il velo. Con il sipario ancora chiuso si siede sul proscenio e imbraccia la chitarra come un menestrello, per cantare una ballata dell’amor perduto in dialetto perugino. È il proemio (cantato) di UnDiIn, spettacolo scritto, diretto e interpretato dallo stesso, che sarà in tournée nei teatri italiani fino a dicembre. Il poliedrico(è infatti attore, regista, scrittore e drammaturgo)nei panni di un cavaliere sgangherato, con l’armatura e il donca, la storpiatura tipica del dialetto umbro. Come ogni cavaliere che si rispetti, deve partire per la sua grande impresa: uccidere il drago ere vittorioso dal suo amore. Una specie di Don Chisciotte che combatte i mulini a vento della sua anima, un Orlando che ha ...