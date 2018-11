Figo | Mancini mi ha umiliato

Figo duro con Mancini : "Mi ha umiliato ai tempi dell'Inter" : Luis Figo è stato uno dei giocatori più forti della sua generazione e in carriera ha vestito le prestiose maglie di Barcellona, Real Madrid ed Inter. Con i blaugrana ha messo insieme 249 presenze totali condite da 45 reti, in cinque stagioni. Nello stesso periodo di tempo, invece, con la maglia dei blancos ha giocato 10 presenze in meno, 239, ma ha segnato 12 gol in più fermandosi a quota 57. Nel 2005 decise di lasciare la Liga per accettare la ...