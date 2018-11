Figo duro con Mancini | Mi ha umiliato ai tempi dell' Inter

ilgiornale

: @intranight @DAVIDPARENZO @PiazzapulitaLA7 Cazz che figo.un vero duro... - claido69 : @intranight @DAVIDPARENZO @PiazzapulitaLA7 Cazz che figo.un vero duro... - testa_23 : #GFvip Corona che su Instagram fa il figo, fa il duro dicendo 'Guai a chi mi sfida' e poi quando lo ingabbiano gius… -

(Di domenica 4 novembre 2018) Luisè stato uno dei giocatori più fortia sua generazione e in carriera ha vestito le prestiose maglie di Barcellona, Real Madrid ed. Con i blaugrana ha messo insieme 249 presenze totali condite da 45 reti, in cinque stagioni. Nello stesso periodo di tempo, invece, con la maglia dei blancos ha giocato 10 presenze in meno, 239, ma ha segnato 12 gol in più fermandosi a quota 57. Nel 2005 decise di lasciare la Liga per accettare la sfidae in quattro anni in nerazzurri mese insieme 138 presenze condite da 11 reti., ai microfoni di Dazn, ha confermato come abbia accettato l'grazie all'ex Presidente Massimo Moratti: "Venivo da un momento difficile al Real Madrid e ho trovato una famiglia. Fu una scelta coraggiosa, i nerazzurri non vincevano da tempo, mi sono convinto dopo una riunione con Massimo Moratti che per me è come un padre". L'ex Pallone d'Oro, però, ...