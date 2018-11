FIFA e UEFA litigano sul Mondiale per club

L’Uefa pronta a bloccare il piano FIFA per un Mondiale per Club annuale : L'Uefa è pronta a bloccare il piano di Infantino e della Fifa per un nuovo Mondiale per Club in versione annuale. L'articolo L’Uefa pronta a bloccare il piano Fifa per un Mondiale per Club annuale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.