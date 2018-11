Ferrari conferma le attese | “Verso un altro grande anno” 

Ferrari : +5% utile netto adjusted III trim a 146 mln. Profitto netto 3° trim +105% a 287 mln. Target 2018 confermati : MARANELLO - Ferrari ha chiuso il terzo trimestre 2018 con un utile netto adjusted di 146 milioni di euro, in progresso del 5% rispetto allo stesso periodo del 2018. I ricavi del periodo sono stati...

F1 : la Ferrari conferma Maurizio Arrivabene. Una fiducia però a tempo : Si va avanti così anche se…La Ferrari almeno per il momento non cambia la gestione sportiva in vista del Mondiale di Formula Uno 2019 e Maurizio Arrivabene viene confermato sulla plancia di comando. Il manager bresciano, dal 2015 a Maranello nel ruolo di Team Principal, può dare continuità al suo lavoro anche se i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. Sì perchè l’obiettivo iridato è sfumato ancora una volta e ...

Ferrari - Confermato l'arrivo dei V6 : Il Dna di Ferrari oggi è fatto da tre elementi: le performance da un lato, la versatilità e il confort dallaltro, e soprattutto le emozioni al volante. E anche nel futuro, quando una Ferrari sarà in grado di entrare nel centro delle città in modalità a zero emissioni, il sound dello scarico, la sensazione di guidare un mezzo agile come un go-kart e quella che amo chiamare accelerazione percepita, rimarranno i cardini di ogni nostro modello. Con ...

La Ferrari conferma l'addio di Raikkonen. Dal 2019 con Vettel ci sarà Leclerc : Roma - 'Alla fine della stagione 2018, Kimi Raikkonen lascerà il suo ruolo attuale '. La Ferrari annuncia così che il contratto con il pilota finlandese non sarà rinnovato. Al suo posto è stato ...

