Fabrizio Corona | Ilary Blasi e Grande Fratello è solo l' inizio | ' Pagherete le pene

Grande Fratello Vip : Alessandro Cecchi Paone contro Fabrizio Corona. Ecco cosa ha detto di lui : Il giornalista decide di dire il suo punto di vista sul comportamento di Corona E' cosa risaputa che l'intervento di Fabrizio Corona all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3 non è piaciuto a...

Fabrizio Corona - promesse choc : «Siamo stati amici per anni - ora pagherete le pene dell'inferno» : Non si placa la "furia" di Fabrizio Corona, sempre al centro del gossip e molto attivo sui social network. Nelle ultime stories su Instagram ha spiegato di essere un uomo felice, di essere...

lite a Milano tra Fabrizio Corona e un paparazzo. Il settimanale Novella 2000 ha fotografato l'ex re della categoria in questione durante un alterco con un uomo. Lo scontro sarebbe avvenuto in una zona...

Fabrizio Corona furioso con l’ex amico : “Chi mi ha fatto quello che ha fatto… pagherà le pene dell’inferno” : “Le persone che hanno fatto quello che hanno fatto pagheranno le pene dell’inferno”. Non si sa a chi si riferisca Fabrizio Corona in questo video messaggio pubblicato nelle sue Instagram Stories, ma quel che è certo è che l’ex re dei paparazzi è davvero furioso. “Non è vero che non succederà niente, stiamo solo lavorando con le Istituzioni”, dice ancora, mostrandosi prima amareggiato e poi arrabbiato. Le ...

Fabrizio Corona litiga col paparazzo e interviene la polizia : Fabrizio Corona non smette di far parlare di sé: questa volta a fare notizia è la lite con un paparazzo, in strada a Milano. Il settimanale Novella 2000, infatti, ha immortalato Corona mentre affrontava a muso duro un fotografo in una zona alla moda del capoluogo lombardo.Infastidito dalla presenza dell'uomo, Fabrizio Corona si è voltato per affrontarlo, avvicinandosi fino a trovarsi a pochi centimetri dal suo viso. Il ...

Fabrizio Corona chiede scusa a Totti : «Sei un grande uomo». Ecco cos'ha scritto su Instagram : Corona non perdona, ma una volta tanto chiede scusa. Dopo la lite choc con Ilary Blasi durante il grande Fratello Vip, con tanto di accuse al marito Francesco Totti di...

Fabrizio Corona si scusa con Totti ma attacca i tifosi della Roma (Video) : Fabrizio Corona dopo la lite con Ilary Blasi chiede scusa a Totti, ai suoi figli ma attacca i tifosi della Roma Dopo la lite di una settimana fa in diretta tv con Ilary, Corona oggi ha pubblicato un post su Instagram per scusarsi con Totti. Solo con lui però, senza mai menzionare sua moglie: “Sei un grande uomo. Ti ho sempre stimato e ci siamo sempre rispettati. Sei la storia del calcio italiano e sei l’unico pulito, onesto e attaccato ai valori ...

Fabrizio Corona - adesso è Francesco Totti il suo obiettivo : “Tu sei un…” : Atto centesimo, capitolo milionesimo: Fabrizio Corona versus Ilary Blasi, arriva il colpo di scena. E coinvolge il marito della conduttrice del Grande Fratello Vip, ovvero Francesco Totti. Proprio così, a otto giorni dal litigio trash destinato a segnare la storia della televisione italiana, Fabrizio Corona depone l’ascia di guerra contro l’ex letterina di Passaparola e ammorbidisce la sua linea sul capitano della Roma. Lo stesso ...

Il fotografo si è scusato sui social dedicando un post all'ex capitano giallorosso: «Ti ho sempre stimato e ci siamo sempre rispettati. Sei la storia del calcio italiano» ROMA – Non si placano le polemiche...