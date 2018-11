Fabio Caressa | ' Inter strepitosa | concreta e divertente contro il Genoa'

Blastingnews

(Di domenica 4 novembre 2018) Una vittoria che lascia poco spazio all'immaginazione. L'si impone con un sontuoso 5-0 sulnell'anticipo dell'undicesima giornata di campionato in uno stadio Meazza tutto esaurito con quasi settantamila spettatori. Gara decisa da una doppietta di Roberto Gagliardini e dai gol di Politano, Joao Mario e Radja Nainggolan. Con questa vittoria la squadra di Luciano Spalletti resta, dunque, al secondo posto tenendo il passo del Napoli 25 punti in classifica e restando a meno sei dalla Juventus capolista che ieri sera ha battuto il Cagliari 3-1 all'Allianz Stadium. Al termine della partita i nerazzurri hanno incassato gli elogi di. Il telecronista Sky ha definitola performance dell'. La testa ora va alla Champions League con i nerazzurri che martedì ore 21 ospiteranno il Barcellona al Meazza, in una gara che potrebbe rivelarsi fondamentale ...