Fa esplodere l' appartamento per uccidere la convivente | lei muore dopo ore di agonia

today

: Salerno, uccide la compagna facendo esplodere l’appartamento con due taniche di benzina: arrestato 48enne - fattoquotidiano : Salerno, uccide la compagna facendo esplodere l’appartamento con due taniche di benzina: arrestato 48enne - rtl1025 : Ultim'ora: fa esplodere l'appartamento e uccide la #convivente, l'uomo è stato arrestato per #omicidio volontario p… - SkyTG24 : Fa esplodere l’appartamento e uccide la convivente nel Salernitano -

(Di domenica 4 novembre 2018) Non ce l'ha fatta la donna rumena di 32 anni ricoverata da ieri in ospedale con ustioni gravissime. Il femminicidio in...